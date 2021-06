– Tällä alalla pitää olla kunnianhimoinen ja valmis tekemään todella paljon töitä, kertoo Hallituskadun Sp-Kodin yrittäjä Raili Lilja.

– Jos itse ei ole aktiivinen ja koko sydämellä mukana, ei voi menestyä.

Lempäälässä asuva Raili oli kaupan alalla lähes 20 vuotta ennen kuin vaihtoi kymmenen vuotta sitten kiinteistönvälitysalalle. Hän kertoo olevansa nyt toiveammatissaan. Hallituskadun SP-Koti täyttää 5. kesäkuuta jo kuusi vuotta.

– Lapsena minulla oli kolme ammattihaavetta: poliisi, lakimies ja kiinteistönvälittäjä, Raili kertoo.

– Kiinteistönvälittäjän työssä koen olevani parhaimmillani, sillä pystyn siinä hyödyntämään myyntihenkisyyttäni, laajaa opiskelutaustaani ja laaja-alaista elämänkokemustani. Lisäksi työssäni ei yksikään päivä ole samanlainen ja aina löytyy asioita, joita voi opiskella vielä lisää. Se, että tykkään ajaa autoa, on tässä työssä eduksi, hän hymyilee.

Hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta valmistuneella Raililla on käsittämätön määrä myös muita tutkintoja, kursseja ja koulutuksia. Hän on muun muassa käynyt kauppaoppilaitoksen, valmistunut yo-merkonomiksi ja suorittanut isännöitsijän ja teknisen isännöitsijän ammattitutkinnot. Korkeakouluopintoja hän on suorittanut erityisesti julkisoikeudessa, markkinoinnissa, kansainvälisessä-, yksityis- ja vero-oikeudessa. Tämän lisäksi hänellä ovat YKV ja LKV-pätevyydet.

– Teen asiat kunnolla ja annan aina kaikkeni. Haluan osata pikkuisen enemmän ja antaa asiakkaalle enemmän kuin hän ehkä osaisi odottaa.

Halu kehittyä näkyi jo nuorena.

– Olin silloin hyvin ujo ja jännitin julkisia esiintymisiä. Niinpä suoritin avoimessa yliopistossa kokous- ja neuvottelutaidon kurssin. Siitä se opiskelu sitten lähti ja ”mopo karkasi käsistä”. Jos en jotakin osaa tai tiedä, opettelen ja otan selvää. Lisäksi tunnen valtavasti ihmisiä, joilta apua saa. Kauttani järjestyvät niin putki- ja sähkömiehet kuin remontintekijät.

Vakuutusmyyjä, puhelinvaihteenhoitaja, palkanlaskija, mielisairaalan työntekijä…

Ihmisten kanssa Raili tulee hyvin toimeen jo senkin vuoksi, että on ehtinyt elämässään tehdä monenlaisia töitä. Hän on työskennellyt maatalouslomittajana, puhelinvaihteenhoitajana, palkanlaskijana ja ollut myös mielisairaalassa keikkatyöläisenä.

Hyvin tehty työ tuo lisää työtä ja suurimman osan uusista välitystoimeksiannoista Raili saakin suosittelijoiden kautta.

– Olen nuorempana tehnyt kahta kolmeakin työtä samanaikaisesti, enkä ole koskaan katsonut kellosta, milloin työt lopetan. Minulle tärkeämpää on se, että hommat tulevat hyvin hoidettua, hän miettii.

Railille oma perhe on kuitenkin se kaikista tärkein asia.

– Tyttäreni on syntymästään asti ollut se ykkönen mieheni ja minun elämässäni. Teemme perheenä paljon asioita yhdessä ja ehkä tämän vuoksi minun on myös helppoa toimia kiinteistönvälitysalalla. Ymmärrän, miten paljon koti ihmiselle merkitsee, se on se paras paikka maailmassa. Samalla asunnon myyminen tai oman kodin ostaminen on useimmille ihmisille se elämän tärkein kauppa ja haluan tarjota tässä tilanteessa asiakkailleni vain parasta.

Vaikka yritysmaailmassa vaaditaan usein paksunahkaisuutta ja määrätietoisuutta, ei se ole muuttanut Railin arvoja ihmisenä.

– Olen aina heikoimpien puolella, enkä jätä ketään pulaan. Varsinkin nuorten asiat mietityttävät minua usein ja toivoisin, että heillä olisi Lempäälässä jokin muukin kokoontumispaikka kuin Salen takapiha. Voisihan sitä vaikka kouluille järjestää jonkinlaiset tilat, joissa voisi olla vapaa-aikana. Kyllä nuoret osaavat olla vastuuntuntoisia, ei heitä tarvitse joka hetki olla vahtimassa.

Samalla tavalla Raili toivoo, että Lempäälän kunta panostaisi vielä entistä enemmän kaikkien kuntalaisten viihtyvyyteen.

– Töitä olisi, samoin tekijöitä. Kaiken kaikkiaan Lempäälä on huippuhyvä paikka asua. Oman lonkkaleikkaukseni hoito kotisairaanhoitona oli aivan mahtava kokemus.

Suuret remontit ennen myymistä eivät kannata

Kiinteistönvälittäjän työ on pitkäjänteistä ja onnistunut asuntokauppa vaatii alusta asti tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä. Kaikki alkaa toimeksiantosopimuksesta, jonka jälkeen hankitaan isännöitsijätodistukset, otetaan valokuvat ja laaditaan esittelyteksti, sovitaan kuntotarkastuksista ja esittelyistä. Pankin kanssa neuvottelutkin vievät oman aikansa, joten kuukausi on asunnon myymisessä lopulta lyhyt aika.

– Tärkeintä on kuitenkin olla rehellinen sekä myyjälle että ostajalle. Kiinteistönvälittäjän toimenkuvaan ei kuulu asioiden piilottaminen, vaan niiden tuominen reilusti esille.

Kun asuntoaan on myymässä, on usein järkevää vähentää tavaran määrää omassa kodissa. Näin asunnon mahdollisuuksien hahmottaminen helpottuu. Kalliin ja aikaavievän remontin tekemiseen Raili suhtautuu varauksella.

– Ostajalla saattaa olla aivan eri maku kuin myyjällä ja hän haluaa laittaa asunnon oman näköisekseen. Olen sellaistakin nähnyt, että edellisen omistajan juuri asentamat uudet keittiökalusteet on kannettu pian muuton jälkeen roskalavalle.

Erilaiset virtuaaliset stailausohjelmat ovat hyödyllisiä, jos asiakkaalle halutaan esitellä kodin erilaisia mahdollisuuksia visuaalisesti.

– Tätä olemme hyödyntäneet muutamissa kohteissa SP-Kodissa.

Oma uutislähetys joka perjantai Facebookissa

Raili seuraa jatkuvasti kiinteistöalan uutisia ja muutoksia ja joka viikon perjantai hän julkaisee Hallituskadun SP-kotien Facebook-sivulla uuden uutisvideopäivityksen.

Lempäälän asuntomarkkinat vakaat – tonttipula kuitenkin vaivaa

Lempäälän asuntomarkkinoiden Raili uskoo kehittyvän koko ajan tasaisesti myönteiseen suuntaan. Asunnot säilyttävät arvonsa ja hinnat tulevat nousemaan myös tulevaisuudessa, mutta ehkä maltillisemmin.

– Lempäälään on paljon tulijoita, mutta uusia tontteja ei tahdo olla tarjolla. Toivon, että tähän ongelmaan puututaan kaavoittamisen avulla paremmin. Minulla on tällä hetkellä useita tonttien ostotoimeksiantoja, mutta tontteja ei vain ole tarjolla. Jos suunnittelet tontin tai talon myyntiä, soita. Minulla saattaa olla ostaja valmiina, vinkkaa Raili.

Vaativasta työstään Raili palautuu muun muassa koiria ulkoiluttamalla ja vesijuoksua harrastamalla.

– Yksi lempiohjelmistani televisiossa on urheiluohjelmien lisäksi eduskunnan kyselytunti. Olen välillä jopa suunnitellut päiväni sen mukaan, että varmasti pääsen kyselytuntia katsomaan, Raili nauraa.

Lempiharrastukseni on kuitenkin opiskelu. Ystävät nauroivat, että pitää tehdä postikortin kokoinen käyntikortti, että kaikki tärkeä mahtuu mukaan.

