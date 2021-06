Lempäälän Ideaparkiin aiotaan rakentaa 5 500-neliöinen sisä­karting­rata, 2 500-neliöinen toiminnallinen leikkialue sekä yli 300-neliöiset saunatilat. Ideaparkin kakkoskerrokseen muotoutuvan Viihdekeskuksen ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua heinä-elokuussa 2021.

Ideapark Viihde­keskusta operoi Poolmax Oy.

– Olemme innoissamme, kun saamme olla luomassa tällaista uutta kokonaisuutta yhdessä Ideaparkin kanssa. Tämä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen projekti. Tuomme kartingin lähelle tavallista kuluttajaa lajiharrastajia tietystikään unohtamatta. Tulemme panostamaan myös yritys- ja ryhmätilaisuuksiin. Jatkossa tullaan järjestämään mahdollisuuksia myös lapsille esimerkiksi tandemautoilla, joita voi ajaa lapsi yhdessä oman aikuisen kanssa, kertoo Poolmax Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lahtinen.

Sisäkartingradan suunnittelusta vastaa moninkertainen Suomen mestari, AKK Driver Academyn valmentaja Juuso-Matti Pajuranta. Visuaalisen kokonaisuuden suunnittelusta vastaa Vintage-valtakunta -televisio-ohjelmasta tuttu Tomppa Kekäläinen.

Rata-alueelle tulee visuaalisia elementtejä, hohtoefektejä ja valoratkaisuja. Radan keskelle tulee keidas, josta pystyy seuraamaan radan tapahtumia.

Radan lisäksi ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus valmistua Skidipark, joka on perheen pienimmille suunnattu 2 500-neliöinen toiminnallinen leikkialue.

Se sisältää noin 20 eri aktiviteettia liukumäistä, pomppulinnoihin ja kiipeilytelineistä trampoliineihin. Alueella hyödynnetään myös aiemmin Zones Ideaparkin käytössä ollutta kalustoa, joka on sijoiteltu muokattuna uudenlaiseksi koko­naisuudeksi.

– Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman monipuolista tarjontaa eri ikä- ja kohderyhmille. Lempäälän Ideapark on yksi lapsiperheiden suosikkikohteista, joten Skidipark on ehdottoman tärkeä osa Viihde­keskusta, Lahtinen kertoo.

Viihdekeskus täydentyy loppukesästä saunatiloilla, jotka sisältävät muun muassa kolme poreallasta, ulkoterassin ja oleskelutilan.

Remontti jatkuu alkuvuodesta 2022, jolloin alue täydentyy muun muassa elämyskeilaradalla.

Kun kaikki alueet ovat valmiina, tulee Viihdekeskuksen koko olemaan yhteensä yli 10 000 neliömetriä.

– Nyt palvelutarjontamme täydentyy loistavaksi kokonaisuudeksi ja kaikille perheenjäsenille on erilaista elämys­toimintaa yhdessä muun muassa Ideaparkin tapahtumatarjonnan ja Bläk Boksin urheilutoiminnan kanssa, hehkuttaa Koy Ideapark Ab:n toimitusjohtaja Visa Vainiola.