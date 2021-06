Maija Huttunen ja Vilma Järvinen kysyivät Sääksjärven koululle muovipakkausten keräysastiaa (LVS 19.5.). Hienoa kuulla, että koulullanne lajitellaan jo montaa jätelajia ja innostusta löytyy.

Muovipakkausten kierrättäminen omana materiaalinaan on Suomessa vielä aika uusi asia. Hyviä uutisia on kuitenkin tulossa, täällä Pirkanmaalla eri jätelajien keräämistä ohjaavat jätehuoltomääräykset päivitettiin juuri, ja myös jätelaki uudistuu pian. Näissä molemmissa yhtenä tavoitteena on lisätä myös muovipakkausten kierrättämistä. Kotipihoihin Lempäälässä olemme jo tuoneet keräysastioita ja nyt myös koulut voivat tilata muovipakkausten keräyksen Pirkanmaan Jätehuollosta.

Muovipakkaukset eivät Suomessa onneksi päädy kaatopaikoille tai meriin, vaikka ne laittaisi sekajätteeseen. Lempäälästä sekajäte kuljetetaan Tammervoiman hyötyvoimalaan Tampereelle. Siellä jätteistä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä koteihin.

Mukavaa kesälomaa!

Paula Pokkinen

tiedottaja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy