Sisä-Suomen poliisin tietoon on tullut huijauksia, joissa loppuunmyydyille kesän festareille on myyty lippuja, joita ei todellisuudessa ole olemassakaan. Asiakas on ostanut lipun internetin kautta, mutta ei ole saanut tuotetta.

Kaupankäynti on saanut alkunsa joko niin, että myyjä on tarjonnut itse lippua myytäväksi tai vastannut ostajan julkaisemaan ostoilmoitukseen internetin kauppapaikalla.

Poliisi suosittelee hankkimaan liput virallisia reittejä pitkin ja luotettavista lähteistä.

– Jos hankit lipun internetin tai sosiaalisen median kautta yksityiseltä henkilöltä, paras tapa on tehdä kaupat kasvokkain, tai noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta lippujen olemassaolosta ja niiden aitoudesta, rikoskomisario Sami Salo kehottaa.

Poliisi neuvoo tekemään vastaavista tapauksista rikosilmoituksen.