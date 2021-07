Kuokkalankosken markkinat järjestetään vuoden koronatauon jälkeen ensi lauantaina 17.7. klo 10 alkaen. Markkinat järjestetään nyt jo 23. kerran. Pääjärjestäjänä toimii jälleen Lempäälän Rotaryklubi yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa. Tänä vuonna ei järjestetty Seinäjoen Tangomarkkinoita, joten perinteistä vastavalittua tangokuningatartakaan ei markkinoilla nähdä. Pääesiintyjänä on vuoden 2011 Tangokuningatar Mervi Koponen, jonka voitosta tulee kuluneeksi juuri tasan 10 vuotta.

– Odotan Kuokkalankosken markkinoita innolla ja täynnä nostalgiaa. Markkinat oli nimittäin ensimmäinen keikkani tangovoiton jälkeen, muistelee Mervi Koponen.

Voittovuotenaan Mervi oli ensimmäinen tangokuningatar kolmeen vuoteen, sillä vuodesta 2009 vuoteen 2013 valittiin vain yksi tangokuninkaallinen, joten hän päihitti tuolloin myös kaikki mieskilpailijansa.

– Markkinat on jäänyt mieleeni erityisen lämpimänä tapahtumana, ja ihmiset sen ympärillä tuntuvat lähes ystäviltä. Siksi paikalle on erityisen mukava palata esiintymään, hehkuttaa Koponen.

– Toivon näkeväni monta vanhaa ja myös monta uutta kävijää markkinoilla ensi lauantaina, lausahtaa Mervi Koponen lopuksi.

Markkinapaikkana toimii jälleen kerran Villa Hakkarin alue Kuokkalankosken rannalla. Alueella tapahtunut asuntorakentaminen on tehnyt sen, että parkkipaikkoja markkinavieraille on entistäkin vähemmän. Viime markkinoilla kaksi vuotta sitten kokeiltiin markkinabussia ensimmäistä kertaa ja se sai jo silloin positiivisen vastaanoton.

– Tämän vuoden markkinoillakin Henen sininen markkinabussi ajaa nonstoppina koko päivän. Me järjestäjät toivomme, että entistä useampi tulisi markkinoille bussilla ja jättäisi oman auton kotiin, toteaa alkavan kauden presidentti Tapani Tikkanen Lempäälän Rotaryklubista.

Markkinabussi on matkustajille ilmainen. Keskustasta lähtöpaikkana on Piippokeskuksen edusta Piiponraitilla, josta ajetaan Tampereentietä jäähallille. Ensimmäinen bussi lähtee Piipolta klo 9.45 ja siitä eteenpäin puolen tunnin välein. Kääntöpaikalla Lempäälän jäähallilla on paljon vapaata parkkitilaa.

– Vaikka bussi on ilmainen, on matkustajilla mahdollisuus jättää vapaavalintainen summa kiitoksena kyydistä ja nämäkin rahat menevät nuorisovaihdon hyväksi, muistuttaa Tikkanen.

Tämänkin vuoden markkinat päättyvät lauantai-illan perinteisiin markkinatansseihin Villa Hakkarin Mansikin kammarissa, jossa esiintyy yli 10-hemkinen bilebändi The Patents.

Bussiaikataulut ja kaikki muutkin tarkemmat tiedot löytyvät netistä osoitteesta www. kuokkalankoskenmarkkinat.fi

Teksti: Jorma Lehtinen

Kuva: Harri Hinkka