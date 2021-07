Kävin muutama viikko takaperin parturissa keventämässä kuontaloa. Omaa siistimisvuoroa odotellessani katselin itseäni parturin suuresta, kirkkaasta peilistä. Jälleen kerran niin kuin usein aiemminkin oli pakko todeta, että kylläpä vain näyttää rähjäiseltä. Mielessäni alkoivat soida tutun ehtoollisvirren 225 sanat: ”Tässä näyttää tahraiselta, saastaiselta, kaikki oma hurskaus.” Parturin hohtavissa valoissa ei pieninkään ulkoasun repsahdus jää pimentoon.

Kastejuhlassa suosikkihetkiäni on jo pitkään ollut kastekynttilän sytyttäminen ja samassa yhteydessä lausuttavat sanat: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh. 8:12). Ajatus valossa vaeltamisesta herättää lempeän turvallisia mielikuvia. Vähän niin kuin kulkisi mökillä lyhdyn kanssa ulkohuussille pihan kiviä väistellen tai pyöräilisi aurinkoista rantakatua vailla huolen häiventäkään.

Parturikokemukseni jälkeen olen kuitenkin alkanut nähdä myös valossa kulkemisen toisen puolen. Jos kerran parturin valot ovat paljastavia, kuinka paljon paljaampana ihminen onkaan Jumalan kohdevalossa. Siinä valossa eivät näy ainoastaan silmäpussit ja sotkuinen tukka, vaan myös sisin. Asiat, joista emme ole ylpeitä. Jopa kaikkein salaisimmat ajatukset. Ne kaikki paljastuvat Jumalan valossa.

Jumala on kuitenkin toista maata kuin me ihmiset, jotka vähintäänkin nimimerkin suojista huomauttelemme toistemme todellisista ja kuvitelluista virheistä. Jumala kyllä näkee kaiken, missä ikinä olemme epäonnistuneet, muttei tuomitse. Tämä pääsee monesti unohtumaan. Minäkin parturin tuolissa muistin vain aiemmin mainitsemani virren alkuosan, mutten huomattavasti sävyisämpää loppuosaa: ”Kristuksesta loistaa vastaan, ainoastaan, Isän suuri rakkaus.”

Jumalan valon paisteessa on siis hyvä olla ja levätä. Vaikka se onkin kirkkaudessaan paljastava, on se samaan aikaan lämmin kuin aamuinen aurinko. Sanomakin on samankaltainen: Nouse virkein mielin uuteen päivään Jumalan armossa ja rakkaudessa. Jälleen on koittanut uusi päivä elämän näyttämöllä – Jumalan valokeilassa.

Atte Hokkanen

vs. seurakuntapastori, aikuistyö

Lempäälän seurakunta