Lempäälän terveyskeskuksen päivystys on ylikuormittunut. Ruuhkaa on aiheuttanut potilaiden määrä, potilaiden hoitoisuuden kasvu, henkilöstön poissaolot sekä pula jatkohoitopaikoista. Tämän lisäksi avosairaanhoidon puhelinpalvelu on kuormittunut.

Kiireellisen hoidon turvaamiseksi pääsisäänkäynnin vieressä olevan infopisteen aukioloaikoja laajennetaan 20.7. alkaen. Infopisteestä voi kysyä ohjausta ja neuvontaa arkisin kello 8–13 välillä. Kunnan tiedotteessa toivotaan, että neuvoa kysyttäisiin ensisijaisesti infopisteeltä, jotta sairaanhoitajat saa vapautettua hoitotyöhön.

Ei-kiireelliset avosairaanhoidon vastaanottoajat siirretään loma-aikojen ulkopuolelle.

Kunnan tiedotteessa kannustetaan myös ensisijaisesti verkkoasiointiin koronarokotusajan varaamisessa. Jos hengitystieoireita ilmenee, tulee ensin täyttää oirearvio osoitteessa omaolo.fi. Digipalvelusta saa hoito-ohjeita ja sähköisen yhteyden hoitohenkilökuntaan.

Mikäli on tarve mennä päivystykseen, tulisi aina ensin soittaa päivystysavun numeroon 116 117. Puheluihin vastaavat sairaanhoitajat, jotka arvioivat hoidon tarpeen, ohjaavat oikeaan hoitopaikkaan ja antavat hoito-ohjeita.

Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.