Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen sekä niin sanotun turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Rajoitukset ovat voimassa 5.–29.8.

Toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Määräys koskee seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset

Tämän lisäksi yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin asetetaan kokoontumisrajoitus. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Pirkanmaa on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, ja alueen epidemiatilanne on huonontunut nopeasti. Positiivisten näytteiden osuus on noussut päälle kolmen prosentin.

Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan kasvavat tartuntamäärät lisäävät terveydenhuollon kuormitusta näytteenotossa, päivystyksessä ja vuodeosastoilla ja uhkaavat jäljitystoimintaa, mikä voi aiheuttaa riskin epidemian hallitsemattomalle leviämiselle. Kuultuaan sairaanhoitopiiriä aluehallintovirasto näkee välttämättömänä asettaa rajoituksia alueelle epidemian leviämisen estämiseksi. Tällä pyritään myös turvaamaan se, että koulujen lukukauden alkamisen lähestyessä erityisesti perusopetus voidaan toteuttaa lähiopetuksessa.

– On erittäin tärkeää, että pirkanmaalaiset jaksaisivat vielä toimia vastuullisesti ja noudattaa tartunnan torjunnasta annettavia ohjeita. Virus leviää nyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, eli myös heidän kannattaa ottaa rokote mahdollisimman pian, aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield muistuttaa.

