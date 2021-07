Kunnan hyvinvointikertomuksessa määritetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tavoitteeksi vaikuttaa kuntalaisten elämän sujuvuuteen, elämänlaatuun ja kokemukseen toimivasta arjesta. Kolme painopistealuetta ovat liikkumisen, päihteettömyyden ja mielenterveyden tukeminen.

Korona-aika luo peilin näiden tavoitteiden toteutumiselle. Hyvinvoinnin mittarit kuvaavat pahoinvointia. Puolentoista vuoden toiminnalliset sulut ovat synnyttäneet ns. hoitovajeen ei vain nuorten vaan myös ikäihmisten elämään.

Voi vain pohtia, mitä kuntosalien ja liikuntaryhmien toimintojen sulut ovat tehneet ikäihmisille. Ammattilaiset tietävät teoriassa, että lihasvoima heikkenee nopeasti jo muutamien viikkojen liikkumattomuuden jälkeen, ja me ikäihmiset tiedämme tämän oman arkemme, omien toimintojen vaikeutumisen kautta. Viimeistään nyt arvioita kuntosalien ja liikuntaryhmien suluista pitää voida tehdä tämän hoitovajeen synnyttämien ongelmien kautta. Asianomaisia päätöksiä tekevien nyrkin jäsenten pitää pysähtyä miettimään myös sitä, miten tähän yhteenkin hoitovajeryppääseen − pommiin kotihoidossa − vastataan.

Vain tätä yhtäkin hyvinvoinnin ja terveyden tavoiteosan tavoitetta eli liikkumisen aktivointia miettiessä, on helppoa arvioida kasvanut aktivoinnin, avun ja tuen tarve: kaikki ennen niin tuolijumpissa kuin kuntosaleilla käyneet ikäihmiset. Me kaikki olemme hoitovajeessa. Keppejä ja rollaattoreita on ilmestynyt katukuvaan itse kullekin.

Toinen mittari näkyy myös. Kasvavat paineet kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen, terveyskeskuksen vuodeosastolle. Omaishoitajat ovat täysin uupuneita tehtävässään. Työrupeama 24 h/vrk/ puolitoista vuotta on tehnyt tehtävänsä. Tämän uskoisi olevan helppoa ymmärtää.

Samanlaista arkista peilaamista voi tehdä niin nuorten kuin ikäihmistenkin kohdalla jokaista tavoitetta tarkastellen. Mielenterveyskysymykset nousevat myös suureksi huolenaiheeksi. Ne ilmenevät nuorilla ja vanhoilla myös eri tavalla ja vaativat nekin ylimääräisen työntekijäresurssin hoituakseen.

Miten kunnassamme kartoitetaan ja vastataan edessämme olevaan palveluvajeeseen? Kysymys on iso, vaikea ja vaatii erikseen mietittäviä ja toteutettavia keinoja, jotta hyvinvointikertomuksen tavoitteisiin voidaan positiivisin merkein vastata.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

kunnanvaltuutettu (kesk.)