Vesilahdessa on 11. elokuuta otettu käyttöön jonotuslista, johon voi ilmoittautua, mikäli haluaa aikaistaa toista koronarokotustaan ja pääsee lyhyellä varoitusajalla rokotukseen.

Jonoon voi ilmoittautua, kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut kahdeksan viikkoa.

– Pääasiassa rokotteiden tehosteväli on 12 viikkoa, mutta listan avulla voimme tarvittaessa kutsua paikalle henkilöitä, jos jonain rokotuspäivänä annoksia uhkaa jäädä käyttämättä, kertoo Pirkkalan ja Vesilahden tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaakko Kivijärvi.

Kivijärven mukaan aiemmin ns. ylimääräiset annokset on saatu jaettua hyvin verkkoajanvarauksen kautta, mutta nyt kun uusien rokotussarjojen aloittaminen on käynyt vähäiseksi, ei aikoja olisi välttämättä saatu enää hyödynnettyä.

– Listalle on ilmoittautunut jo mukavasti henkilöitä, joten hyvin todennäköisesti saamme haja-annokset jatkossakin hyötykäyttöön. Isommassa mittakaavassa rokotevälin lyhentäminen ei toistaiseksi ole Vesilahdessa mahdollista, koska rokotteita ei ole varastossa enempää kuin tulevalle viikolle on suunniteltu jaettavaksi, hän muistuttaa.

Elokuun 19. päivä on vielä tulossa uusia 1. rokotuksia, mutta jatkossa Vesilahdessa rokotusten pääpaino siirtyy tehosterokotteiden jakamiseen.

– Tulemme todennäköisesti järjestämään tehostepäivien yhteydessä vielä mahdollisuuksia myös uusien rokotussarjojen aloittamiseen, joten rokotteet saadaan kyllä varmasti järjestymään kaikille halukkaille.

– Jos rokoteaikaa ei tunnu löytyvän, kannattaa asiasta olla yhteydessä koronaneuvontapuhelimeen, Jaakko Kivijärvi sanoo.

Kouluilla järjestettäviä koronarokotuksia parhaillaan suunnitellaan.

– Nuorten rokotuksien osalta teemme parhaillaan järjestelyjä ja pyrimme ainakin jossain määrin toteuttamaan rokotuksia myös kouluterveydenhuollon kautta. 12–15-vuotiaiden rokotukset on jo saatu terveyskeskuksen kautta aloitettua, mutta koulujen alkamisen myötä on saavutettavuuden kannalta perusteltua suunnitella Vesilahdessa toimintaa myös koulujen puolelle, Kivijärvi perustelee.

– Tiedotamme järjestelyn etenemisestä oppilaita ja heidän vanhempiaan koulujen kautta, hän sanoo.

Vesilahdessa on todettu 30 koronatartuntaa pandemian aikana.

– Tartuntoja on onneksi ilmaantunut maltilliseen tahtiin. Tilanne on sinänsä varsin rauhallinen ja pääasiassa tartuntojen lähteet ovat selvillä. Toki se, että tartuntoja on tullut hyvin hajanaisista yhteyksistä on merkki siitä, että virusta liikkuu nyt väestössä runsaasti ja tartunnan voi siten saada oikeastaan mistä vain henkilökohtaamisesta.

– Näin ollen varovaisuus on paikallaan ja omaan perhepiiriin kuulumattomien henkilöiden kohtaamisissa on perusteltua käyttää maskia ja pyrkiä säilyttämään turvaväliä aina kun mahdollista, Kivijärvi sanoo.

– Tartunnat painottuvat tällä hetkellä työikäisiin, joilla ei vielä ole tartunnan hetkellä ollut rokotetta tai rokotussarjat ovat olleet vielä vaillinaisia. Täysin rokotettujen henkilöiden tartuntoja ei ole viime kuukausina tullut Vesilahdessa ilmi, joten toivottavasti tämä on merkki rokotteiden vaikutuksesta, hän toteaa.

Vesilahden koronapuhelin: 050 4477 706 (ark. 9-15)