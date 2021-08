Lempääläinen Matias Salonen, 18, ajaa tulevana viikonloppuna 20.–22. elokuuta vakioautojen Saksan DTM-ratasarjan Trophy-luokassa.

Kartingista tänä vuonna kilpa-autojen maailmaan noussut Salonen ajaa nuorille kuljettajalupauksille suunnitellussa sarjassa saksalaisen CV Performance Group (CVPG) -tallin Mercedes-AMG GT4:lla. Kysymyksessä on Mercedes-AMG:n asiakastalli.

– Nykyisellä CVPG-tallilla on karting-taustaa. He pyysivät minua ajamaan kartingia tiimiinsä viime vuonna. Teimme kahden vuoden sopimuksen, joka toi mahdollisuuden sopimuksen toisena vuonna siirtyä GT4-luokan kilpailuihin. Ja nyt se toteutui, Salonen kertoo.

– Tavoitteenani on autourheilun ammattilaisuus. Siirtyminen kartingista GT-autojen isoihin kilpailuihin on suuri, mutta se on tavoittelemani tärkeä askel urallani eteenpäin.

Kuluvan kauden DTM Trophy-sarjasta on jo kaksi kilpailuviikonloppua ajettu. Salonen yllätti ajamalla yli kahdenkymmenen auton joukossa uransa ensimmäisessä autokilpailussa Italian Monzassa sijoille 10 ja 5.

Sarjan toinen osakilpailu jäi Saloselta korona-altistumisesta aiheutuneen karanteenin takia väliin.

Salonen myöntää, että loikka kartingista isoille moottoriradoille GT-auton rattiin oli suuri.

– Kaikki tarjolla olleet testit ajettiin ja sain myös kokeneemmalta tallikaveriltani neuvoja. Monza ei tietysti ollut se helpoin paikka aloittaa autokilpailu-ura, mutta vauhtini kasvoi siellä jakso jaksolta. Ja lopputulos oli hyvä.

Salonen ajaa kauden seuraavat kilpailulähdöt tulevana viikonloppuna legendaarisella Nürburgringin moottoriradalla Saksassa. Salonen muistuttaa, että GT-autojen maailmassa aika-ajossa on tärkeää onnistua.

– Sen olen jo kokenut, että GT-autoilla ei kisassa nousta ylöspäin yhtä herkästi kuin kartingissa. Ohitustilanteet pitää rakentaa useita mutkia aikaisemmin. Mutta hyvillä mielin Saksaan lähden. Tiimimme on sarjan tulokastiimi, mutta olemme jo osoittaneet, että pärjäämme sarjassa hyvin. Autoni on hieno ja hyvä, ja tiimimme ottaa sarjassa kilpailemisen tosissaan.

– Nürburgringillä jatkan autooni ja sen säätömahdollisuuksiin tutustumista sekä kerään kokemusta minulle jälleen kerran uudesta radasta. Haluan jatkaa samassa sarjassa myös ensi vuonna, ja siksi tarvitsen kaiken kokemuksen pohjalle. Tänä vuonna tavoitteeni on ajaa nousujohteisesti ehjät kisat, ja sijoittua niin korkealle kuin mahdollista. Ensi vuonna vuoden kokeneempana päästellään palkintopallivauhtia, Salonen suunnittelee.

DTM Trophy -sarjan kolmannen kilpailuviikonlopun osakilpailut Nürburgringillä ajetaan lauantaina ja sunnuntaina klo 17.10 Suomen aikaa.

DTM Trophy kalenteri:

20.-22.8. Nürburgring, Saksa

3.-5.9. Red Bull Ring, Itävalta

17.–19.9. Assen, Hollanti

1.–3.10. Hockenheimring, Saksa

8.–10.10. Norisring, Saksa

