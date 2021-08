Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo asettaa Matti Vehviläisen Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virkaan 29. elokuuta. Virkaanasettaminen on osa Pyhän Birgitan kirkossa kello 10 alkavaa juhlamessua. Vehviläinen valittiin kirkkoherraksi helmikuussa ja hän aloitti tehtävässä toukokuussa.

Seurakuntalaisia pyydetään osallistumaan juhlamessuun mieluiten etänä verkon kautta, sillä koronarajoitusten vuoksi kirkkoon mahtuu vain 54 henkilöä. Messu lähetetään suorana seurakunnan Youtube-kanavalla.

Juhlamessussa piispa Repo on liturgina ja hän myös pitää saarnan. Avustavana liturgina on vs. kappalainen Manta Jutila. Virkaan asettamisessa notaarina on henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi. Musiikkia esittää Pietari ja Kalat -kuoro kanttori Pietari Korhosen johdolla.

Messussa palvelevat lääninrovasti Seppo Jarva, Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra Markku Antola, diakoni Mika Lehtinen Joensuusta sekä joukko seurakuntalaisia, seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Ilmoittaudu etukäteen pihajuhlaan

Messun jälkeen seurakuntalaisille järjestetään rento yhteinen juhla seurakuntatalon edustalla. Terveysturvallisuuden vuoksi tarjolla on kolme samanlaista juhlaa, jotka alkavat kello 13, 14 ja 15. Jokaiseen kattaukseen mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautuminen niihin alkaa maanantaina 16. elokuuta kello 18 osoitteessa www.varkkari.fi.

Juhlassa on maksuton keittolounas, leivoskahvit ja lapsille jäätelöt. Kaikki tarjottava on laktoositonta. Tarjolla on myös gluteeniton ja vegaaninen vaihtoehto.

Juhlassa on mahdollisuus tavata ja onnitella Matti Vehviläistä henkilökohtaisesti. Luvassa on myös pieniä ohjelmanumeroita ja lapsille rastirata Myllyrannassa.

Sekä juhlamessussa että pihajuhlassa huolehditaan vieraiden terveysturvallisuudesta turvavälein. Tilaisuuksissa on mahdollisuus käsihygieniaan. Terveysturvallisuuden vuoksi seurakunta suosittelee vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Juhlamessua 29.8. kello 10 voi seurata suorana seurakunnan Youtube-kanavalla osoitteessa www.youtube.com, hakusana Lempäälän seurakunta.

Ilmoittautuminen pihajuhlaan 29.8. alkaa ma 16.8. klo 18 osoitteessa www.varkkari.fi.

Teksti: Marita Miettinen