Elokuun viimeisenä viikonloppuna, 28.–29.8, Pirkanmaalla järjestetään Taidesuunnistus-tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus vierailla ateljeissa, työtiloissa, gallerioissa ja muissa näyttelypaikoissa tapaamassa taiteilijoita.

Suunnistuskohteet ovat avoinna molempina päivinä kello 11–17.

Taidesuunnistuksen yksi kohteista on Vesilahden Rämsöössä, missä esillä on teoksia kahdelta taiteilijalta, Susanna Kaapulta ja Leena Seppälältä. Kaksikolta on esillä laaja kattaus maalaustaidetta.

Susanna Kaapu on kuvataiteilija ja valokuvaaja, joka työskentelee suuren osan vuodesta mökkinsä ateljeessa. Kaapu on tunnettu luonto- ja autiotalokuvauksistaan. Teoksista henkii mystinen, symbolistinen luonnontarkkailijan ylistyslaulu ympäröivän erämaan kauneudelle. Leena Seppälän maalauksissa korostuu kolorismi; esillä on runsaasti värikylläisiä öljyvärimaalauksia, sekatekniikalla toteutettuja teoksia sekä akvarelli- ja tussimaalauksia. Aiheet vaihtelevat ihmisfiguureista maisemiin, mukana on myös kattaus valmiiksi kehystettyjä muotipiirrosaiheisia akvarelleja.

Suunnistuskohde sijaitsee Sastamalan rajan tuntumassa Rämsööntie 1162:ssa, Susanna Kaapun mökin pihapiirissä. Paikan tunnistaa helposti punakeltaisesta mökistä sekä pihamaan poikki kulkevista värikkäistä viirinauhoista.

Teokset ovat esillä teltoissa, joten käynti kohteessa onnistuu koronaturvallisesti.