Aimalan kaivauksilta lisää jäännöksiä: Löytyykö yhteistä geeniperimää nykyasukkaiden kanssa?

Aimalan kolmiviikkoiset arkeologiset kaivaukset huipentuivat jatkoajalla sunnuntai-iltana 22. elokuuta. Päivän mittaan oli jo nostettu jäännöksiä kahdesta vasta-avatusta haudasta ja kolmas todettu vainajan jäännösten osalta täysin maatuneeksi.

Kaivausten johtaja, arkeologi Juha Ruohonen Turun yliopistosta alkoi vielä tyhjentää hiekasta yhtä hautaa, joka vaikutti tutkimusten kannalta lupaavalta siksi, että siellä kiemurteli runsaasti kasvien juuria. Juuret kielivät, että siihen kohtaan on liuennut mineraaleja vainajasta.

Otsa- ja kännykkälamppujen valossa saatiin nostaa ja pakata aikuisen vainajan kallo ja muita luita. Niistä tuli elokuun 2021 kaivausten viidennet talteen otetut näytteet. Lisäksi oli löytynyt pieniä näytteitä kivi- ja rautakauden esineistä ja pari ajoittamatonta vanhaa naulaa.

Juha Ruohonen piti kaivauksia onnistuneina ja tuloksekkaina, vaikka kovasti odotettua Aimalan kadonneen kirkon perustusta ei suoranaisesti tavoitettukaan. Se, että karttoihin on saatu esitutkimuksessa 2017 ja nyt piirrettyä 25 tutkittua hautaa, kaikki yhdensuuntaisia, auttaa kirkon paikan määrittelemisessä. On oletettavissa, että aikoinaan suunta on määritetty pitäen silmällä kirkon seinää.

Monella on omat arvauksensa kirkon sijainnista. Asiantuntija-arvion saamme kuulla myöhemmin.

Tieteellisesti huomattavin tämän kertainen löytö oli melkein kokonaisena säilynyt, luultavasti nuoren tai nuoren aikuisen luuranko. Suomessa näin hyvin säilynyt 1300-luvun vainaja on harvinaisuus. Tallella on myös hampaan juurta, joka on parasta materiaalia dna-tutkimuksia varten.

Suomessa on käynnissä suomalaisugrilainen muinaisgenomihanke, jossa selvitetään Koillis-Euroopan väestöjen geneettistä koostumusta. Näytteistä saadaan myös tietoja, joita voidaan myöhemmin verrata omat geenitestinsä teettäneiden dna-tietoihin. Löytyykö Aimalan vainajien ja nykylempääläisten ja -vesilahtelaisten välillä sukulaisuuksia?

Ennestään hankkeen puitteissa on tutkittu mm. Isonkyrön Leväluhdan rautakautisia vainajia. Nyt saatiin ensimmäistä kertaa riittävästi aineistoa muinaisten satakuntalaisten perimän laajempaan tutkimiseen. Luuanalyysien tulokset voivat kertoa myös mm. vainajien synnyinseudusta ja ruokavaliosta. Radiohiilianalyyseillä voidaan määrittää kuolinajankohta.

Keskiajan haudoista ei löydy koruja eikä aseita. Silloisena ajatuksena oli, että Jumalan luo mennään kuin on maailmaan tultukin, vain liinoihin käärittynä. Esineet haudassa katsottiin pakanalliseksi. Eikö ole tylsää kaivaa, kun mitään ”aarteita” ei ole odotettavissa?

– Ei ollenkaan. Kiinnostavuus tulee kaivauskohteesta itsestään. Yksittäisten esineiden sijaan kokonaisuus ratkaisee, vastaa arkeologian opiskelija Saara Mäkelä.

Aimalan kirkkomaan erityisyyttä on se, että se on ollut käytössä rajatun ajan. Yleensä kirkon paikka on ollut vuosisatoja sama ja hautauskerrostumat sekoittuneet. Rauhassa levännyt kirkkomaa kertoo aikansa yhteisöstä ja sen uskonnollisesta elämästä.

Kaivauksia hallinnoi Lempäälä-Seura, erityisesti seuran Aimala-aktiivi Ilkka Mäkinen. Varoja tarkoitukseen on kerätty mm. ”Aimalan naula” -myyntiartikkelilla. Tämänkertainen urakka ja jatkotutkimukset eivät kuitenkaan olisi mahdollisia ilman kahta merkittävää apurahaa: Jalmari Finnen säätiö sekä Hauhon Säästöpankin säätiö ovat kumpikin myöntäneet tarkoitukseen 10 000 euroa.

Kaivausten edellytyksenä oli myös maanomistajan myötämielisyys tutkimusalueen maansiirtotöille.

– En halua olla merkittävän tutkimuksen esteenä, hän on todennut.

Jäljet peitettiin mahdollisimman hyvin, ja pian kasvillisuus on entisellään.

Kaivauksilla oli useita arkeologeja ja alan opiskelijoita, mutta enimmän raa’an työn tekivät talkoolaiset, kuten alusta loppuun puurtaneet kolme Mäkisen veljestä. Osalliset kiittävät myös Nurmen kyläläisiltä saatua erimuotoista tukea.

Tämänkertaisista kaivauksista ja aiotuista jatkotutkimuksista kuullaan tarkemmin keskiaikaseminaarissa, jonka Pirkan opisto yhteistyökumppaneineen järjestää 25.9syyskuuta Lempäälässä. Vuoden 2017 kaivausten tuloksista kertoo kansantajuinen raportti Oli kirkko Aimalassa.