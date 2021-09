Lempäälän Sääksjärven koulussa on todettu koronavirustartuntoja kolmessa opetusryhmässä esi-4-luokilla ja Kuusimäen päiväkodin yhdessä lapsiryhmässä 3.-4. syyskuuta.

Altistuneet on kunnan mukaan jäljitetty ja kontaktoitu. Karanteeniin määrättyjen oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena.

Koulun ja päiväkodin toiminnot jatkuvat muutoin ennallaan. Turvaväleihin kiinnitetään erityishuomiota. Lisäksi käytetyissä tiloissa tehdään tehosiivous.

Lempäälän kunnassa on todettu keväästä 2020 alkaen kaikkiaan 360 koronavirustartuntaa. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 92 / 100 000. Valtakunnallinen ilmaantuvuusluku on 146,5.

