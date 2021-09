Pirkanmaalla odotetaan nyt valtakunnallisia hybridistrategian toimeenpano-ohjeita. Sen vuoksi tiistaina 7. syyskuuta kokoontunut pandemiaohjausryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin.

Rokotusten merkitys epidemian hallinnassa on kasvanut entisestään.

Yli 55-vuotiaista pirkanmaalaisista kaksi rokoteannosta on saanut yli 80 prosenttia. Sen sijaan 16–34 -vuotiaissa rokotekattavuus näyttää alhaisemmalta kuin muissa ikäryhmissä.

Lempäälässä ja Vesilahdessa ikäryhmät 40-vuotiaista ylöspäin on rokotettu yli 80-prosenttisesti.

Alhaisin rokotekattavuus Lempäälässä on 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Heistä vain 60,7 prosenttia on ottanut ensimmäisen rokotteen. Vesilahdessa alhaisin rokotuskattavuus, 62,9 prosenttia, on 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Virus näyttää nyt sairastuttavan niitä henkilöitä, jotka ovat rokottamattomia, eli käynnissä on rokottamattomien epidemia. Rokotteen ottaminen on ulospääsy tästä tilanteesta, muistuttaa ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista.

Aikuisten ja nuorten rokottaminen vähentää myös alle 12-vuotiaiden tartuntoja.

Sairaalahoidossa kesä-syyskuun aikana olleista 75 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia ja 20 prosenttia kertaalleen rokotettuja. Kahden rokotuksen jälkeen sairaalahoitoon joutuneet ovat olleet vaikeasti immuunipuutteisia. Tämä väestöryhmä saa jatkossa toisen tehosterokotteen.

Viime viikon aikana Pirkanmaalla todettiin 325 uutta tartuntaa, mikä on noin sata tartuntaa enemmän kuin edellisviikolla. Noin kolmasosalla tartuntalähde ei selvinnyt.