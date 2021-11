– Kuutta pistettä lähdetään hakemaan, tiivistää Lempo-valmentaja Marko Laakso.

Lempo lähtee lauantaina kohti Rovaniemeä, jossa pelaa lauantaina ja jatkaa sunnuntaina Oulussa Kiskoa vastaan. Kuusi pistettä on jaossa, mutta pitkällä vierasreissulla se on vaikeampaa kuin yksittäisissä vieraspeleissä.

Matkarasitus. Toisen päivän rasitus. Yöunet oudossa paikassa. Vastustajan kotietu. Yön yli kestävät vierasmatkat ovat tuloksellisesti isoja haasteita – samalla ne tarjoavat saumat yhteishengen hiomiseen ja pelillisesti mielenkiintoisen haasteen.

Lempo ei olekaan ollut yötä matkassa vielä kertaakaan miesten 1-sarjataipaleella. Edellinen vastaava reissu menee LeKi-vuosille. Niinpä monellakin tapaa edessä on uusi kokemus uusien joukkuekavereiden kanssa.

– Ehdottomasti reissu poikien kanssa on enemmän mahdollisuus kuin haitta, Lempon Joel Itänen lataa.

Lauantaina Lempo kohtaa Napapiirin Palloketut Keltakankaan liikuntahallissa. Jo etukäteen tiedetään, että Lempon aikataulu on mukavan tiukka, joten joukkue toivoo VR:ltä apuja aikataulun kanssa. Juna on nimittäin Rovaniemen rautatieasemalla 1 h 15 min ennen pelin alkua.

Lempo lähtee peliin sijalta kolme, NaPa on viimeisenä sijalla 11. NaPa on pelannut vasta kolme peliä on yhä ilman voittoja ja sarjapisteitä. Rovaniemeläiset ovat kohdanneet Kykyn, Jymyn ja Pälkäneen Luja-Lukon.

Edellisessä pelissä Pälkäne vei pisteet erin 3–1. Päävalmentaja Jukka Mäkihannulla on ollut kaksi viikkoa aikaa punoa uusia juonia sen jälkeen.

NaPasta siirtyi jälleen pelaajia liigakentille viime kauden jälkeen. Jami Törrö ja Ville Kulmala siirtyivät täksi kaudeksi PerPoon ja Janne Pyhäjärvi Ettaan, lisäksi viime kauden kapteeni Otso Hakala vaihtoi Oulun Kiskon 1-sarjajoukkueeseen.

Uudet pelaajat ovat oman junioriputken kasvatteja, NaPa onkin yksi omavaraisimpia seuroja 1-sarjassa.

Alkukauden hahmo ja vastuunkantaja on ollut konkarikaartiin kuuluva hakkuri Oskari Seppä. Häntä tukee yleispelaaja Eemi Pöllänen. Toinen yleispelaaja Arttu Lotvonen pääsi tällä kaudella jo PerPon liigajoukkueen matkaan. Ykköspassarin rooliin on noussut Ari-Matti Puhakka. Esiin kannattaa nostaa myös nuorten maajoukkueessakin esiintynyt libero/yp Mikko Määttä.

– NaPasta ei ole paljoa tietoa tältä kaudelta, mutta oletettavasti paljon samaa porukkaa. Pitkän matkan takana ja he kotisalissaan, joten aina on hankala vastus, Laakso tuumii.

Sunnuntaina edessä on jo kauden toinen kohtaaminen sarjanousijan kanssa. Se oli kauden avauspeli, jonka Lempo voitti Hakkarissa selvästi 3–0.

Kisko pääsee peliin levänneenä ja on päässyt kauden aikana paremmin mukaan 1-sarjan metkuihin. Osoituksena kauden avausvoitto viime pelissä, kun Kisko nousi 0–2-tappiosta 3–2-voittoon kotisalissaan Pälkäneestä.

Kiskolla on kolme selvää avainpelaaja, joita Lemponkin tulee vahtia tarkkaan: hakkuri Santeri Kammonen, yleispelaaja Otso Hakala ja keskitorjuja Ville Kaksonen vastaavat isosta osasta oululaisten pistetehtailusta. Passarina konkari Jussi Mäkinen käänsi kentälle tultuaan pelin suunnan edellisessä pelissä, mutta vastuuta on saanut myös nuori Ville Kuukasjärvi.

Toisen yleispelaajan paikka on vaihtunut usein, siihen Kisko tuntuu etsivän sopivaa palasta.

– Kohdattiin Kisko avauspelissä, he ovat siitä varmasti oppineet 1-sararytmiin. Se on meille se toinen päivä, eli varmasti haastava, Laakso kertoo.

