Koronatartunnat ovat ryöpsähtäneet Vesilahdessa muutaman viime viikon aikana. Kun lokakuun alussa vamistettuja tapauksia oli hieman yli 30 pandemian ajalta, on tartuntoja nyt marraskuun 17. päivään mennessä todettu 52.

Pirkkalan ja Vesilahden tartuntataudeista vastaavan lääkäri Jaakko Piirojärven mukaan tapaukset ovat pääasiassa keskittyneet tunnettuihin ryppäisiin.

– Eli sen yleisemmästä tai laajemmasta epidemiasta ei onneksi ole kyse, hän sanoo.

– Joukossa on sekä rokottamattomia, että osittain tai täysin rokotettuja. Useimmiten tartuntojen lähteenä on kuitenkin ollut rokottamaton henkilö, jonka kautta virus on sitten levinnyt myös rokotettuun lähipiiriin riittävän runsaan altistumisen myötä. Sairaalahoitoa vaativia tartuntoja ei ole ilmennyt, Piirojärvi selvittää.

Vesilahden rokotuskattavuus on THL:n tämänhetkisten lukujen mukaan 74,4 prosenttia.

– Yleisesti ottaen koronarokotuskattavuus on Vesilahdessa hyvää tasoa, mutta toki vielä etenkin alle 40-vuotiaiden joukossa on jonkin verran rokottamattomia henkilöitä, Jaakko Piirojärvi toteaa.

Mahdollisuuksia koronarokotteen ottamiseen tarjotaan edelleen, ajan voi varata verkkoajanvarauksen kautta tai koronaneuvontapuhelimen kautta.

– Myös mikäli rokotusajat Vesilahdessa eivät osu sopivaan ajankohtaan, voi rokotteita tiedustella myös Pirkkalasta tai esimerkiksi työskentelypaikkakunnan terveyspalveluista, Piirojärvi sanoo.

– Rokotuskattavuuden nostaminen korkeaksi on yhteinen valtakunnallinen tavoite, joten tavoitteena on tarjota joustavasti rokotuksia myös muille kuin kunnan vakituisille asukkaille.

Pirkkalan yhteistoiminta-alue on ottanut marraskuussa jälleen käyttöön Vesilahdessa koronaneuvontanumeron (hoidon tarpeen arvio): 050 4477 706. Palvelu toimii arkisin kello 9–15.