Lempo-Volley pääsee vapaan viikonlopun jälkeen taas 1-sarjalentopallon pariin ja vieläpä kotisalissaan.

Edessä on kauden ensimmäinen toinen kohtaaminen, kun Juju Joensuu saapuu Hakkariin. Vaikka avauskierros ei ole vielä täynnä, Lempäälä ja Joensuu ottavat yhteen toistamiseen. Lokakuu alussa Juju otti kotisalissaan voiton 3–0.

Lempo pääsee Juju-peliin varsin mukavista lähtökohdista: alla on kauden toinen voitto, kun PuMa kaatui 3–2 Helsingissä toissa viikolla. Samalla se oli kauden ensimmäinen vierasvoitto ja nosti Lempon sijalle kymmenen. Lisäksi joukkue on päässyt lataamaan akkuja tiukan alkukauden puristuksen jälkeen.

Juju ennakoitiin ennen kautta sarjan kärkijoukkueisiin, mutta alkukausi on ollut haastava. Joukkue löytyy sijalta kahdeksan. Lempo on neljä pistettä takana. Juju on kuudesta pelistään voittanut kolme. Toki tiukassa keskikastissa vain kuusi peliä pelannut joensuulaisryhmä voi nousta useamman pykälän muutamalla voitolla.

Ennen Lempo-peliä Juju kohtaa lauantaina 20.11. sarjakärki Iskun Tampereella, joten jujulaisilla on edessä rankka vierastupla.

Lempon peli on kehittynyt alkukaudesta koko ajan ja kohisten. Niinpä onkin mielenkiintoista, kun kotijoukkue pääsee mittaamaan ensi kerran tasoaan samaa joukkuetta vastaan, kuinka peli on kehittynyt ja näkyykö se tulostaululla.

Jujua voi pitää kaikesta huolimatta pelin suosikkina, sillä Thomas Heiskasen valmentaman ryhmän pelaajamateriaali kuuluu yhä sarjan parhaimpiin. Laadukas passariduo Iida Paananen ja Jonna Vaskonen ovat pelin sieluja. Laitavoimaa löytyy monipuolisesti ja samoin vaarallinen keskihyökkäys.

Juju on selvästi kokeneempi joukkue kuin Lempo. Kauden avauspelissä nähtiin, kuinka vahvaan peliin Juju parhaimmillaan pärjää.

Osa alkukauden vaikeudesta voi selittyä myös Jujun isolla vieraspelien määrällä. Kahden kotipelin, joista toinen Lempoa vastaan, on ollut neljä vieraspeliä putkeen ja viikonloppuna tulee vielä kaksi lisää ennen paluuta kotisaliin. Vieraspelit ovat tuoneet kolme pistettä 12:sta.

Lempolla Annika Saari on päässyt sitten viime pelin mukaan LP Kangasalan Mestaruusliiga-joukkueen matkaan: hän oli LP:n kokoonpanossa 9.11., muttei tehnyt vielä debyyttiään kentällä. Saari on yhä koko 1-sarjan pistepörssin kolmas.

Tessa Francke tekee paluutaan 1-sarjapeleihin, hän on ollut mukana Lempon 2-sarjajoukkueen peleissä ja hakenut sieltä pelituntumaa. Hän loukkaantui alkukaudesta. Muutenkin yhteistyö Lempon N1- ja N2-joukkueen kanssa ovat toimineet hyvin, myös Liisa Lahtinen, Kira Forsblom ja Salli Joutsenvirta ovat saaneet pelituntumaa 2-sarjasta. Pinja Siekkeli pelasi PuMa-pelissä keskitorjujajan ja tuo Lempolle lisää vaihtoehtoja monipuolisuudellaan.

