Ryhmärakennuttaminen mahdollistaa unelmakodin rakennuttamisen vaikka golfkentältä käsin

Oman asunnon rakennuttamisen ei aina tarvitse olla hankalaa ja aikaavievää. Ryhmärakennuttaminen on uudenlainen vaivaton, kustannustehokas ja turvallinen tapa hankkia unelma-asunto tai koti. Pirkanmaalla ryhmärakennuttamiseen on erikoistunut Insinööritoimisto LaRa Oy, joka on toteuttanut ryhmärakennuttamishankkeita jo vuodesta 2016 ja toimii hankkeissa ryhmärakennuttajakonsulttina.

Ryhmärakennuttamisessa on tarkoituksena, että asiakasryhmä rakennuttaa kukin perheelleen asunnon omaan käyttöön. Ryhmärakennuttamista voi toteuttaa kahdella tapaa.

– Asukaslähtöisessä ryhmärakennuttamisessa vähintään neljän hengen ryhmä ottaa meihin yhteyttä ja lähdemme yhdessä viemään toivottua ryhmärakennuttamishanketta eteenpäin, kertoo ryhmärakennuttamisen projektipäällikkö Riikka Tapio Insinööritoimisto LaRa Oy:sta.

Toinen vaihtoehto on konsulttialoitteinen ryhmärakennuttaminen.

– Konsultilla on valmiina tontti, arkkitehtisuunnitelmat ja kustannusarvio, joka perustuu urakoitsijoilta saatuihin tarjouksiin. Urakoitsijat on kilpailutettu ja valittu. Tämän jälkeen lähdetään etsimään asiakasryhmää, joka haluaa sitoutua projektiin ja ryhmärakennuttaa kukin itselleen toiveidensa mukaisen asunnon huolettomasti ja tehokkaasti.

Ryhmärakennuttamisessa on lukuisia etuja verrattuna siihen, että ostaisi valmiin kohteen rakennusliikkeeltä tai rakennuttaisi talonsa täysin omatoimisesti. Asiakas saa vähemmällä enemmän lähes omakustannushintaan. Tulevat asukkaat pääsevät vaikuttamaan tilaratkaisuihin ja materiaaleihin ja tapauskohtaisesti myös asunnon kokoon. Suunnittelun ja rakentamisen aikana asukasryhmä voi jakaa erilaisia sisustus- ja tilaratkaisuideoita ja samalla tutustua toisiinsa, tuleviin naapureihinsa. Lisäksi hankkeessa on koko ajan ammattilainen mukana, joka hoitaa asiakasryhmän puolesta hankkeen organisoinnin, sisältäen muun muassa lupa-asiat ja työmaavalvonnan.

– Ryhmärakennuttamishanke sopii erityisesti kiireiselle perheelle, jolla on tarkat toiveet ja tietty budjetti, kertoo asiakkuusvastaava Sanna Syrjälä.

Omakotitalorakentajalla budjetti saattaa välillä ylittyä reilusti ja aiheuttaa ongelmia hankkeen etenemiselle.

– Meidän kustannusarviomme taas on laadittu niin tarkoiksi, että niissä on keskimäärin vain yhden tai kahden prosentin heittoa, rakennuttajainsinööri Joel Nikula toteaa.

Insinööritoimisto LaRa Oy on edelläkävijä ryhmärakennuttamisessa ja heidän kauttaan on jo toteutettu lukuisia ryhmärakennuttamishankkeita, kuten aluehanke Vuoreksen Kuutiot ja Puisto-Hämeen ja Pyynikinhaan täydennysrakentamishankkeet Tampereen keskustaan. Myös täydennysrakentamista voidaan tehdä ryhmärakennuttamisen kautta esimerkiksi silloin, kun kerrostaloa halutaan korottaa.

Uusimmat LaRa Oy:n ryhmärakennuttamishankkeet käynnistyvät keväällä Vesilahteen ja Tampereen Härmälään. Vesilahden Kirkonkylälle rakentuu neljästä kahdeksaan kytketyn erillistalon ryhmärakennuttamishanke. Vesilahden Kaustalanhovi tarjoaa luonnonläheistä ja lämminhenkistä asumista vain 25 minuutin ajomatkan päässä Tampereelta. Oma piha, ympäröivä luonto, lähipalvelut, harrastusmahdollisuudet ja yhteisöllinen asumismuoto tarjoavat omaa rauhaa ja virikkeitä sopivassa suhteessa. Vuoden 2022 aikana alkavia hankkeita suunnitellaan myös Kangasalle ja Orivedelle.

– Näistä asunnoista kiinnostuneiden kannattaa olla meihin pian yhteyksissä, jotta pääsemme keskustelemaan erilaisista hanketta koskevista mahdollisuuksista, Syrjälä toteaa.

– Jopa huoneistokokoihin voi olla vielä mahdollisuus päästä vaikuttamaan. Olemme tutkineet pienempienkin asuntokokojen mahdollisuutta ja tätä varten kohteesta on olemassa toinen pitkälle viety suunnitelma.

Hankkeista saadun palautteen perusteella asiakkaat ovat kokeneet ryhmärakennuttamisen konsultin avulla vaivattomaksi.

– Yksi asiakkaamme naurahti kaverilleen, että rakennuttaa parhaillaan itselleen omakotitaloa golfkentältä käsin, Syrjälä hymyilee.

– Niin helppoa ja vaivatonta tämä on parhaimmillaan.

Insinööritoimisto LaRa Oy Pyhäjärvenkatu 5 D

33200 Tampere

Puh. 03 3138 7300

www.laraoy.com

Insinööritoimisto LaRa Oy on laskentaan ja rakennuttamispalveluihin erikoistunut tamperelainen konsulttitoimisto.