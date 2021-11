Lempo lähtee rikkomaan sarjakärki Kykyn voittoputkea

Lempo-Volley jatkaa 1-sarjassa kärkipelien putkea. Viime viikonloppuna Lempo otti komean 3–1-kotivoiton sarjakolmosesta Rantaperkiön Iskusta.

Nyt vastus kovenee vielä asteen, jopa kaksi: lauantaina 27.11. vastassa on sarjan ylivoimainen suosikki ja vielä tappioton sarjakärki Kyyjärven Kyky vieraskentällä.

Samalla päästään ottamaan uusintaa viime kauden välieristä: niissä Kyky selvitti tiensä niukasti finaaleihin voittamalla Lempon otteluvoitoin 2–0.

Tuo sarja oli täynnä tunnetta ja taistelua. Sitä on varmasti luvassa nytkin, kun pelataan 1-sarjan vaikeimmassa vierassalissa, Kyyjärven liikuntahallissa.

– Luvassa varmasti kiihkeä ja kiivas peli, jossa nähdään tunteita ja tuuletuksia. Saa nähdä, onko Stefalla taas kukkotuuletus mukana vai mitä keksii, Lempon passari Arttu Lehtimäki kertoo.

Lehtimäki ei viime kaudella Lempo-paidassa Kyky-välieräsarjaa kokenut, mutta hänellä on kahdelta LeKi-kaudelta kokemusta Kykyä vastaan pelatuista klassikkomatseista.

Lempääläisten ja kyyjärveläisten otatukset ovat 1-sarjan 2010-luvun todellisia klassikoita. Usein kyseessä on ollut vielä kärkimatsi, kuten nytkin, joten tiivis tunnelma on taattu.

Viime kauden välierissä kohdanneet joukkueet ovat pysyneet kohtuullisesti koossa: mukana on yhä 19 sopimuspelaajaa, jotka olivat viime kauden lopussa mukana.

Lempo pääsee haastamaan kyyjärveläisten huimaa alkukauden saldoa hyvistä lähtökohdista: sarjakakkosella Lempolla on alla Isku-voitto ja pari viikkoa vaivannut flunssa-aalto alkaa olla voitettu kanta koko joukkueella.

Kyky on pelannut kauden kaikki kuusi peliä ilman pistemenetyksiä ja hävinnyt vain kaksi erää: yhden East Volleylle ja yhden Nurmolle.

– Onhan Kykyn alkukausi ollut tosi hyvä, kun vain kaksi erätappiota ja kuitenkin pelattu jo jonkin verran pelejä. Helpolla ei pisteet irtoa. Täytyy myös muistaa pitkä matkustus, pitää olla hereillä heti pelin alussa, Lempon Ville Tuki tuumii.

Lempo-Volley ei ole Kykyä vielä Kyyjärvellä kahden kauden aina voittanut, edellinen vierasvoitto on LeKin 13.10.2018 hakema 3–0-voitto. LeKin/Lempon kausi on päättynyt Kyyjärven salissa kolmesti pudotuspeleissä: 2021, 2019 ja 2015. Niinpä pisteiden saalistaminen Kyyjärveltä olisi aina normaalia makeampaa.

Lempo sai pelinsä toimimaan jo selvästi paremmin Isku-pelissä kuin sitä edeltäneellä pohjoisen kierroksella. Tuomas Sillanpää palasi tasolleen sairastelun jälkeen ja kokeneet Sten Kruuda ja Tomi Rumpunen palasivat kuusikkoon tehokkaina.

Lempo sai peliään toimimaan myös keskeltä, mikä on arvokas asia, kun vastassa on Kyky ja Mikko Väliahon johtama torjuntapeli.

Kykyllä on uusia tuulia toiminnassaan, kun päävalmentajana on alkukauden ollut pelaajalegenda Eduard Venski, ja Hannu Kalliojärvi on ollut kakkosvalmentajana.

Venski on saanut ryhmästään paljon irto alkukaudesta. Esimerkiksi Akaa-Volleysta siirtynyt hakkuri Aatu Pöllänen on noussut sarjan parhaiden yleispelaajien joukkoon.

Toinen tulokas on hakkuri Olli Saarenmaa, joka siirtyi Savo Volleysta. Muuten Kykyn runko on viime kaudesta tuttu: Ralfs Ozolins, Aivars Petrusevics ja Väliahon veljekset ovat tähtipelaajia 1-sarjatasolle.

SEURAA HEITÄ

Lempo: Sten Kruuda. Kokenut keskitorjuja on parhaimmillaan kovissa peleissä. Kukkotuuletus tulossa?

Kyky: Aatu Pöllänen. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pelannut liigassa keskitorjujana ja hakkurina, nyt siirtynyt yleispelaajaksi ja heti vastannut huutoon ja vallannut avauspaikan. Pelasi myös muutama kausi sitten useamman pelin LeKissä farmipelaajana Akaasta.