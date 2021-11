Lempo hakee voittoputkelleen jatkoa sarjakakkosen Kiiston vieraana

Lempo-Volley pääsee makeasta tilanteesta Vaasaan sunnuntaina 28.11. Naisten 1-sarjan nousijajoukkue on kahden pelin voittoputkessa ja voittanut kolme edellisestä neljästä pelistään. Vastassa on sarjakakkonen Vaasan Kiisto, joten vahvassa vireessä oleva lempääläisjoukkue pääsee peliin ilman paineita ja hakemaan yllätystä.

Lauantaina iso osa joukkueesta saa pelituntumaa A-tyttöjen SM-sarjan C-pooliturnauksesta Alahärmästä, joten viikonloppu menee mukavasti Pohjanmaan kauniissa maisemissa.

Lempo ja Kiisto kohtasivat jo lokakuun alussa lähes kolme kuukautta sitten. Silloin Kiisto otti voiton erin 3–1 Lempon historiallisessa kotiavauksessa, mutta peli oli todella lähellä venyä viiteen erään.

– Kova reissu tulossa, pelattiin kotona Kiistoa vastaan ihan hyvin ja olisi ollut voiton avaimet. Viikonloppuun tuo oman haasteensa se, että lauantaina on Alahärmässä kolme A-tyttöjen peliä alle, joten Pohjanmaalla menee viikonloppu, Lempon päävalmentaja Jani Huurne tuumii.

– Lähtökohta on meille aika hyvä voittojen myötä. Ja se, että ollaan jo kerran Kiistoa vastaan pelattu, tiedetään vähän millainen vastustaja tulee, Lempo-kapteeni Liisa Lahtinen kertoo.

Myös Kiisto pääsee huippuvireestä peliin: kauden yhdeksään peliin kahdeksan voittoa, ainoa tappio sarjakärki Iskulle. Voittoputki on ennen Lempo-peliä viiden kamppailun mittainen. Kiisto onkin selvä suosikki sunnuntaina.

Kiisto on samalla hieno esimerkki Lempolle ja muille nousijoille tai noususta haaveileville. Vaasalaiset nousivat 1-sarjaan viime kaudeksi, menivät heti välieriin ja ovat nyt sarjan ehdotonta kärkeä ja seurassa puhutaan jo kaiketi liiganousustakin tulevaisuudessa. Vaasassa on tehty hienoa työtä viime kaudet.

Molemmilta löytyy kokoonpanostaan kaksi selvää syömähammasta: Lempon laitapelaajat Annika Saari (118, pistepörssin 2.) ja Sofia Ikonen (97, pistepörssin 6.) ovat vierasjoukkueen isoimmat pisteiden kerääjät ja kantavat isoimman hyökkäysvastuun kantajat. Saari on ollut koko alkukauden hienossa vireessä, hakkurin paikalle istutettu Ikonen puolestaan kauden aikana saanut pelinsä upeasti uomiinsa vaivojen jälkeen.

Kiiston kova kaksikko on Alisa Mansikka-aho (98, pistepörssin 5.) ja Noora Rasinperä (90, pistepörssin 11.). Kiistolla leveyttä on hieman Lempoa enemmän, sillä Kiistolla viisi parasta pistenaista ovat tehneet enemmän pisteitä kun Lempon kolmas Veera Vuorentausta (36 pistettä). Lempo on toki pyörittänyt kokoonpanoaan paljon kauden aikana ja mukana on ollut LP Kangasalan kehityspelaajia yksittäisissä peleissä.

– Kiistolla on hyvä passari ja hyvät laiturit. Saadaan tosissaan taistella, toivottavasti saadaan hyvä peli, Lahtinen pohjustaa.

Lempon peli on kehittynyt etenkin tasaisuudessa ja loppuerien tiukoissa palloissa. Kun alkukaudesta Lempo hävisi ison osan erien loppuja, kuten Kiistoa vastaan Lempäälässä neljännen erän 28–30, Juju-pelissä Lempo oli nimenomaan vahva erien ratkaisupalloissa.

Lempon laaja rosteri auttoi etenkin viime pelissä, kun pelipäivän aamuna kolme pelaajaa putosi riveistä, mutta laajutta ryhmästä löytyy varsin mukavasti eikä pienet muutokset haitanneet kokonaissuoritusta.

Lempo pääsee tosissaan hakemaan kauden kovinta yllätystä uudesta Variskan salista Vaasasta, tulossa on mielenkiintoinen ottelu.