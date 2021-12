Tuskailetko sinäkin sen kanssa, mitä ostaisit läheisillesi joululahjaksi? On ihanaa muistaa läheisiä ja osoittaa heille rakkautta, mutta sopivan lahjan keksiminen voi olla hankalaa. Nyrkkisääntö on, että kannattaa ostaa saajansa näköinen lahja: sellainen, joka ilahduttaa ja jolle on käyttöä.

Pohdi siis, mitä läheisesi harrastaa ja minkälainen pukeutumis- tai sisustusmaku hänellä on. Jos kyse on lapsesta, mieti minkälaisilla leluilla hän tykkää leikkiä ja mitä ohjelmia hän tykkää katsoa televisiosta. Mahtavia lahjavinkkejä saat tästä artikkelista, johon on koottu vuoden 2021 toivotuimmat joululahjat!

Ainutlaatuinen joululahja – asiakkaan toiveiden mukaan valmistettu uniikkikoru

Kultasepät Andreasen valmistaa oman mallistonsa ohella myös uniikkeja koruja asiakkaan toiveiden mukaan. Ainutlaatuinen koru sopii mainiosti lahjaksi puolisolle tai kenelle tahansa muulle läheiselle henkilölle. Koruissa voi olla mahdollista käyttää myös asiakkaan omia jalometalleja ja kiviä. Näin voidaan saada esimerkiksi rikkoutuneelle korulle tai pieneksi käyneelle sormukselle uusi elämä. Voisiko tämän koskettavampaa ja henkilökohtaisempaa lahjaa antaakaan? Korut valmistetaan Tampereella. Kuvassa asiakkaan toiveiden mukaan valmistettu filigraanisormus. Lue lisää uniikkikoruista Kultasepät Andreasenin sivuilta, josta näet myös enemmän esimerkkejä heidän valmistamistaan uniikkikoruista.

Käytännöllinen joululahja lomalle haikailevalle: Matkalaukku tai lentolaukku

Pitkään on eletty poikkeusaikoja, jolloin matkustamaan ei ole päässyt tavalliseen tapaan. Kun rajoitukset hellittävät, ihmisillä on kova hinku päästä jälleen matkustelemaan. Ja reissulle tarvitaan tietysti uusi laukku! Lentolaukku sopii lyhyemmille reissuille, kuten risteilyille. Siihen mahtuu noin yhden viikonlopun tavarat ja vaatteet. Lentolaukku on myös mitoitettu siten, että sen saa lentokoneessa ottaa käsimatkatavaroihin. Ruumaan menevät matkalaukut ovat isompia, joten ne ovat käteviä pitemmille reissuille lähdettäessä.

Matkalaukku tai lentolaukku on täydellinen lahja reissaamisesta tykkäävälle henkilölle. Se on tarpeellinen, käytännöllinen ja pitkäikäinen tuote. Matka- tai lentolaukku on mainio lahjaidea myös nuorelle. Laadukas laukku palvelee käyttäjäänsä vuodesta toiseen. Laukkuni.fi-verkkokaupasta löydät laadukkaat ja hyväksi havaitut merkit ja mallit Samsonitelta, American Touristerilta ja Cavalierilta.

Isovanhemmille lahjaksi puhelimen kuoret lapsenlapsen kuvalla

Omakuori.fi:ssä voit itse suunnitella suojakuoret puhelimeen. Tämä on erinomainen lahja esimerkiksi isovanhemmille. Voit painattaa kuoreen vaikkapa lapsenlapsen kuvan. Näin kuva kulkee kätevästi mukana kaikkialle ja isovanhempi voi helposti palata muistoissaan yhteisiin hetkiin. Valikoimasta löytyy eri mallisia suojakuoria suosituimmille puhelinmalleille.

Kuoreen voi painattaa kuvan tai tekstin tai niiden yhdistelmän. Helppokäyttöisellä editorilla painatuksen suunnitteleminen on yksinkertaista ja nopeaa. Saat tehtyä helposti uniikit puhelimen suojakuoret, jollaisia ei varmasti muilta löydy! Lahja on edullinen, mutta henkilökohtainen ja varmasti mieluinen.

Miehelle lahjaksi tyylikäs Tissot-rannekello

Tissot-rannekello on erinomainen lahja miehelle. Tämä käytännöllinen ja tyylikäs lahja ilahduttaa vuodesta toiseen. Sveitsiläiset Tissot-kellot ovat laadukkaita ja niissä on erinomainen hinta-laatusuhde. Laajasta valikoimasta löytyy sopiva kello jokaiseen tyyliin ja tilaisuuteen. Pirkan Kellon Tissot-valikoimasta löytyy monenlaisia vaihtoehtoja sporttimalleista pukukelloihin.

Lastenhuoneeseen uusi matto

Lasten matto on erinomainen lahja lapsiperheelle. On kivaa, kun lapsen lempiasiat näkyvät myös lastenhuoneen sisustuksessa. Hienosti kuvioitu matto tuo iloa lapselle joka ikinen päivä. Tuppu-Kalusteen verkkokaupasta saat lasten matot edullisesti ja nopealla toimitusajalla.

Tuppu-Kalusteen lasten mattojen valikoimasta löytyy eri kokoisia ja mallisia mattoja, eli sopivia vaihtoehtoja löytyy niin pieniin kuin isoihinkin lastenhuoneisiin. Monissa matoissa seikkailee yksisarvisia, dinosauruksia ja muita lasten suosikkihahmoja. Valikoimassa on sekä kirkkaanvärisiä mattoja että hillitymmän värisiä, joten löydät varmasti vaihtoehdon, joka sopii myös kodin muuhun sisustukseen.

Helppohoitoisuus on tärkeä ominaisuus lapsiperheen matoissa. Siksi matot on valmistettu materiaaleista, jotka on helppo pitää puhtaana.

Riisikeitin

Riisikeitin on kätevä apuväline riisiruokien ystävälle. Riisi valmistuu siinä itsestään, ja laite pitää ruoan lämpimänä pitkään. Enää ei tarvitse seisoskella hellan vieressä vahtimassa, että vesi ei kiehu kattilasta yli, vaan voi huoletta tehdä muita asioita riisin kypsyessä.

Riisinkeitintä ei vielä löydy kovin monesta taloudesta, joten se on siinäkin mielessä mainio lahjaidea. Monikäyttöisessä riisinkeittimessä voi valmistaa myös puuroa ja kasviksia. Luurinetin valikoimasta löydät riisikeittimet sekä modernimpaan että vintage-tyyliseen sisustukseen.

Ryhmä Hau -lelut

Ovatko Riku, Samppa, Vainu, Rolle, Toma, Rekku, Halti ja Kaja tuttuja nimiä? Hyvin monelle 2-6-vuotiaalle ovat. Hahmot ovat tulleet tutuksi televisiosta Ryhmä Hau -ohjelmasta, joka on monen tuon ikäisen lapsen suosikkiohjelma. Sen lisäksi, että sarjaa katsotaan televisiosta, sen hahmot tulevat usein seikkailemaan lasten omiin leikkeihin. Siksi nämä lelut löytyvätkin hyvin monen lapsen lahjatoivelistalta.

Lasten24-verkkokaupassa on Suomen suurin Ryhmä Hau -lelujen tuotevalikoima. Valikoimasta löytyy paljon esimerkiksi pehmoleluja, autoja, figuureja, palapelejä ja paljon muuta. Tässä on lahja, josta pieni Ryhmä Hau -fani varmasti ilahtuu!