Koronatartunnat jatkavat kasvuaan Lempäälässä. Lempäälässä on todettu 1. joulukuuta mennessä yhteensä 718 positiivista tartuntaa. Koronavirustapausten määrä oli vielä maanantaina 29. marraskuuta 657.

Kunnan koronaryhmä on keskiviikkona 1. joulukuuta linjannut, että kaikilla kouluilla on tästä päivästä lähtien maskisuositus kuudennesta luokasta ylöspäin.

Kunnan mukaan tilanne on tällä hetkellä pahin Moision koulussa, jossa on todettu toistakymmentä tartuntaa. Muissa alakouluissa, kuten Kuljussa, Nurmella, Lempoisissa sekä Sääksjärvellä on useita tartuntoja. Yläkoulussa Hakkarissa sekä lukiossa on todettu vain yksittäisiä tartuntoja.

Kouluilla pyritään toimimaan vain omissa ryhmissä, eikä luokka-asteita sekoiteta. Poikkeuksena tästä ovat ulkona tapahtuvat toimet sekä käsityötunnit, joissa kiinnitetään huomio erityisesti turvaväleihin. ”Harrastava koululainen” -toiminta siirretään toteutettavaksi ulkotiloihin vuoden loppuun asti.

Myös ruokailutilanteissa siirrytään entistä tarkempiin varotoimiin.

Maskit otetaan jälleen käyttöön myös varhaiskasvatuksessa. Niin henkilöstölle kuin huoltajille on vahva suositus maskin käytöstä lasten haku- ja tuontitilanteissa.

– Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa vältetään kaikkia ulkopuolisia vierailijoita. Eskarissa lapset noudetaan jatkossakin ulko-ovelta, koronaryhmä linjaa.

Lempäälän koronan ilmaantuvuusluku on 688/100 000 viimeisen kahden viikon ajalta. Tartunnat painottuvat tällä hetkellä alakouluikäisiin.

– Jos koululaisella ilmenee pieniäkin koronaoireita, on jäätävä kotiin. Korona-kotitestejä voi käyttää halutessaan. Mikäli kotitesti on positiivinen, on otettava yhteys välittömästi terveydenhuoltoon, kunta tiedottaa.

Lempäälän kunnan koronatestit tehdään Tampereen Nekalan näytteenottopisteessä.

– THL luokittelee koulut tällä hetkellä pienen tartuntariskin ympäristöksi. Sen mukaan karanteeniin asetetaan tällä hetkellä vain henkilöt, jotka ovat altistuneet suuren tartuntariskin ympäristössä sekä esimerkiksi rokottamattomat perheenjäsenet. Näillä uusilla toimenpiteillä ja suosituksilla pyrimme tekemään koulut tässä tilanteessa niin turvallisiksi kuin pystymme, kertoo Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Lempäälän koronapuhelin: 041 730 3436 (arkisin klo 8-15).

Lue myös: