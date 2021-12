Lempo-Volley kohtaa kiihkeässä paikallispelissä Luja-Lukon Pälkäneeltä

Lempo-Volley aloittaa joulukuun miesten 1-sarjassa kotisalissaan Hakkarissa lauantaina, kun vastaan asettuu kauden toisessa paikallispelissä Pälkäneen Luja-Lukko. Paikallispelin myötä Hakkarissa nähdään myös Aamulehden kamerat.

Lempo on viime kaudet hallinnut pelejä Pälkänettä vastaan sarjassa ja harjoituspelissä, mutta tällä kaudella pälkäneläisryhmä heittää uuden tason haasteen: 1-sarjaa toista kautta pelaava joukkue on avannut kauden vahvasti ja on sarjassa sijalla seitsemän.

Lempo lähtee peliin sarjakärjestä, kun edellispelissä kaatui Kyyjärven Kyky 3–1. Kykyllä tosin on kolme pinnaa vähemmän ja kaksi peliä vähemmän pelattuna.

– Takana on kauden paras peli. Saatiin tehtyä asioita, joita treeneissä on koko syksy tahkottu, Lempon valmentaja Marko Laakso tiivisti edellispelin.

Kuten muistakin lajeista tiedetään, paikallispeleissä on aina omanlainen luonteensa kuin normaalipeleissä. Oli kyseessä sitten Ilves–Tappara, Suomi–Ruotsi ja 1-sarjan paikallisvääntö.

Lempo selvitti kauden ensimmäisen paikallispelin Iskua vastaan tyylikkäästi ja voitti 3–1.

– Paikallispelit ovat usein alkaneet meiltä hieman hankalasti. Sen vuoksi onkin tärkeää, että ollaan hereillä heti pelin alusta asti, Laakso näkee.

Lempo saa riveihinsä Kyky-pelin aikana A-poikien turnauksessa ollutta nuoriso-osastoaan, Niko Montonen on yhä poissa. Kyyjärvellä esiin astui taas uusia vastuunkantajia laajasta ringistä, kun esimerkiksi kaksikko Arttu Moisio–Jani Liski oli isossa roolissa voitossa.

– Tänä vuonna on todella tasainen ryhmä, josta löytyy taitoa. Kaukana ollaan niistä vuosista, kun oltiin ikään kuin kuuden keskitorjujan joukkue, joskin sillonkin taitoa ja laatua oli paljon, mutta se oli hieman erilaista. Voi sanoa, että silloinen ja nykyinen joukkue pelaa tyyliltään erilaista lentopalloa, Laakso analysoi.

Isot otsikot on kahminut Lempo-hakkuri Tuomas Sillanpää, joka oli jälleen Kyyjärvellä joukkueen tehokkain ja pokkasi parhaan pelaajan palkinnon. 116 pisteen Sillanpää on sarjan pistepörssissä toisena. Esimerkiksi libero Jyri Niemi pelaa todella kova tasolla Lempon ryhmästä.

Pälkäne tuo Lempäälään joukkueen, josta löytyy hyvinkin tuttuja pelaajia kotijoukkueelle. Lisäksi viime kausien useat kohtaamiset ovat tehneet joukkueista hyvin tutut toisilleen.

– Pälkäne on meille aika tuttu joukkue, tuttuja pelaajia vastassa. Uskon, että lähtevät haastamaan kovalla syötöllä ja lyövät todella raikkaasti, Laakso arvioi.

Tuttuja pelaajia on useampi: Jonne Haavisto edusti tähän kauteen asti Jyryä, LeKiä ja Lempoa ja on tällä kaudella saanut vastuuta Pälkäneen passarina. Tervetuloa Jonne ensi kertaa Hakkariin vierasjoukkueen paidassa!

Tomi Perkiö pelasi kaksi kautta LeKissä 1-sarjaa, pälkäneläisten kapteeni on sarjan pistepörssissä korkealla sijalla viisi. Verneri Halttula edusti Jyryä ja Lempoa ja Akseli Viitalalla on historiaa Jyryn junnuissa. Listalta löytyy myös Akaan farmipelaaja Saku Tuomivaara, joka johti Lempon peliä viime kaudella.

Ottelussa on käytössä koronapassi, joka tarkastetaan yli 16-vuotiailta katsojilta.

SEURAA HEITÄ

Lempo: Arttu Lehtimäki. Kun Ville Tuki on kertausharjoituksissa tämän viikon, ei passarivalintaa tarvitse miettiä. Arttu on pelannut alkukaudesta paljon ja on parantaa jatkuvasti. Taitava pallonkäsittelijä, jolta löytyy sarjan parhaita syöttöjä.

Pälkäne: Daniel Kosonen. Korkeushypyn Suomen mestari voi pelata hakkurina tai yleispelaajana. Monipuolinen valttikortti Pälkäneen korttipakassa, kimmoisuus ja vasenkätisyys tekevät vaikean pideltävän.