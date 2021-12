Lempo lähtee haastamaan Iskua sarjakärjen pelikirjaa opiskelemalla

Lempo-Volley pääsee jälleen kiusaamaan ja mittaamaan tasonsa 1-sarjan kärkipään kanssa: edellispelissä sarjakakkonen Vaasan Kiisto oli asteen edellä, sunnuntaina haaste vain kovenee: Hakkariin saapuu paikallispeliin sarjaykkönen Rantaperkiön Isku, joka pelaa vakuuttavaa kautta.

– Onneksi Kiistoa vastaan päästiin harjoittelemaan. Tulee varmaan paljon yksi vastaan yksi -torjuntatilanteita, joista joudutaan puolustamalla ottamaan palloa peliin, Lempo-valmentaja Jani Huurne arvioi.

Ennen Kiisto-peliä Lempolla oli alla tiukka A-tyttöjen turnaus lauantaina. Huurne myöntää, että se vaikutti myös fyysisesti sunnuntaina, eikä Lempo saanut aivan parasta irti itsestään. Isku-peliin joukkue pääsee paremmin valmistautuneena.

Sarjan alakastissa kisa viimeisestä pudotuspelipaikasta on tiukkaa, kun runkosarjan puoliväli lähestyy. Lempo on pelannut nyt 10/24 pelistään runkosarjassa. Sijoitus on kymmenes. Sijat 8–13 ovat viiden pisteen sisällä, kun sijalla seitsemän oleva Riemu on karannut seitsemän pisteen päähän sijasta kahdeksan.

Niinpä taisto kahden putoajan paikan ja viimeisen pudotuspelipaikan välillä on tiukka jo nyt, vaikka kausi ei ole ylittänyt puoliväliään.

Lempo suuntaa neljän pelin joulukuuhun vahvan marraskuun jälkeen. Voittoja tuli kaksi, vain Kiisto oli parempi. Se antaakin hyvää itseluottamusta haastaa Isku. Joukkueiden avauskohtaaminen oli kauden avaus, Lempon historiallinen debyytti naisten 1-sarjassa. Silloin Isku oli parempi 3–0.

– Toivottavasti pystytään haastamaan paremmin kuin silloin. Isku tulee kyllä kovaa joka paikalta, Lempo-kapteeni Liisa Lahtinen tuumii.

Isku on napsinut kymmenen voittoa 11 sarjapelistään eli tahti on ollut varsin huima. Kyseessä on kokenut joukkue ja osalta pelaajista löytyy kokemusta liigasta. Viime kauden ryhmä sai tälle kaudelle kovia vahvistuksia.

Usea pelaaja on käynyt läpi juuri lempääläisen junnukoulun: Camilla Lehto, Carina Lehto ja Tiia-Maria Karjalainen pelasivat pitkään LeKissä, Enni Saarelta puolestaan löytyy hieman kokemusta Lempon junnuista.

Myös lempolaisilla on kokemusta Iskusta: Liisa Lahtinen ja Viivi Huurne ovat pelanneet ennen Iskun 1-sarjassa.

– Liisalla on parin viime kauden ja mulla ehkä noin viiden kauden ajalta kokemusta Iskun pelikirjasta ja sen opiskelusta. Saa nähdä, onko Tolvasen Jari (Iskun valmentaja) kehittänyt uusia temppuja, Huurne miettii.

Iskulla on kova ryhmä 1-sarjaan: sarjan paras passarikaksikko Carina Lehto–Oona Salomaa jakaa palloa kovalla passitemmolla. Viime kauden 1-sarjan pistepörssin ykkönen, hakkuri Karoliina Viitaniemi johtaa laadukasta lyöjäosastoa.

Viitaniemi johtaa pistepörssiä myös nyt 134 pisteellään. Pistepörssin toisena on Lempon Annika Saari 124 pinnallaan.

Saaren lisäksi Lempolta löytyy muitakin nuoria tehopelaajia. Sofia Ikonen on päässyt sinuiksi hakkurin paikan kanssa ja yleispelaajapuolelta löytyy kaksi vielä B-ikäistä lupausta Veera Vuorentausta ja Tessa Francke, joka palasi Kiisto-pelissä 1-sarjakentille alkukauden loukkaantumisen jälkeen.

Lempon pelin kulmakiviä on laadukas kenttäpuolustaminen, jossa isossa roolissa ovat alkukaudella ihastuttaneet liberot Viivi Huurne ja Rita Jokinen.

Ottelussa on käytössä koronapassi, joka tarkastetaan yli 16-vuotiailta katsojilta.

Seuraa heitä

Lempo: Rita Jokinen/Viivi Huurne. Lempon libero-osastoa on kauden aikana kehuttu. Vaasassa Rita pelasi loistopelin. Viivi entisenä iskulaisena tietää vastustajan juonet.

Isku: Enni Saari. Yleispelaajasta keskitorjujaksi tällä kaudella muovautunut pitkä ja taitava pelaaja on vaarallinen verkolla. Tuttu myös useille lempolaisille, joiden kanssa on pelannut junnuissa.