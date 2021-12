Lempäälän kunta jakaa vuosittain Erik Edner -mitalin politiikan, kulttuurin ja talouden alalla Lempäälän hyväksi työtä tehneelle yksityiselle taholle tai yhteisölle. Ensimmäiset mitalit jaettiin vuonna 1984.

Tänä vuonna numeroidun mitalin saa Eero Lehtinen, Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n Haulikkokerho ja Pito- ja Lounaspalvelu Satu Luukas.

Erik Edner -mitalin nro.122 saa viihdetaiteilija Eero Lehtinen

Lempääläläinen Eero Lehtinen on tehnyt pitkän uran asiakaspalvelijana, kouluttajana ja viihdyttäjänä. Hänet tunnetaan parhaiten Eetu-Pellenä, mutta myös Ideaparkin entisenä pormestarina, ruokakaupan yrittäjänä ja imurinmyynnin ennätysmiehenä.

Eetu-Pelle hahmo syntyi harrastuksesta vuonna 1977, mutta täysitoiminen työ siitä tuli 1982.

Eero Lehtinen tunnetaan myös intohimoisena puhelin- ja säästölipaskokoelma keräilijänä. Laaja kokoelma on nähtävissä Ideaparkin kauppakeskuksessa. Eero Lehtinen on kirjoittanut pitkästä ja monipuolisesta työurastaan kirjan, Juoksupojasta pormestariksi, joka saa pian jatkoa dokumenttielokuvan muodossa.

Erik Edner -mitalin nro.123 saa Pohjois-Hämeen Ampujat/Haulikkokerho

Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n Haulikkokerho toimii Lempäälässä Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksessa, jossa on kansainväliset mitat täyttävät skeet-, trap- ja sporting-radat. Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksessa järjestetään vuosittain myös useita kansallisen tason kilpailuita. Haulikkokerhon järjestämillä kursseilla ja tapahtumissa käy noin 3,5 tuhatta henkilöä vuosittain.

Erityisesti nuorten ja vammaisten urheilu on Haulikkokerholle sydämen asia, minkä eteen Haulikkokerho on tehnyt vuosien ajan arvokasta työtä. Haulikkokerho tekee myös aktiivista työtä ampumaharrastuksen tunnetuksi tekemisessä Pirkanmaan kouluilla. Simulaattoriammunta on toivottu aktiviteetti koulujen liikunta- ja harrastuspäivissä.

Erik Edner -mitalin nro. 124 saa Pito- ja Lounaspalvelu Satu Luukas

Pito- ja lounaspalveluyrittäjä Satu Luukkaalla on 33 vuoden kokemus yrittäjyydestä. Lempäälässä hän on toiminut 30 vuotta. Vuonna 2012 Satu Luukas sai Lempäälän Vuoden Yrittäjä -palkinnon.

Satu Luukkaan yrittäjyys alkoi Kangasalan grillikioskilta, jonka jälkeen Lempäälän Hääkiven kahvilasta tuli Luukkaan uusi työpaikka. Aluksi Luukas teki yrityksessään lounaita ikäihmisille koteihin ja vähitellen lounasjakelu laajeni työpaikoille sekä pito- ja lounaspalveluihin.

Vuonna 1998 alkoi ravintolatoiminta entisen Ehtookodon, nykyisen Kotokampuksen ravintolassa, jossa valmistetaan alueen asukkaille aamiaista, lounasta ja päivällistä, mutta myös ulkopuolisille ruokailijoille kotiruokaa ennakkotilauksella. Lisäksi yritys toimittaa tilauksesta tarjoilut erilaisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin. Lounaita yrityksessä valmistetaan päivittäin noin 250 kappaletta. Vuonna 2021 yritys avasi uuden Ratakiska-kahvilan Lempäälä-talon yhteyteen, jossa on tarjolla kotitekoisia leivonnaisia, pikkusuolaista ja salaatteja.

Satu Luukkaan yrityksessä suositaan kotimaisia ja hyviä raaka-aineita. Ruoka tehdään suurelta osin itse.

Perinteistä mitalien jakoa ja juhlaa ei voitu järjestää tänä itsenäisyyspäivänä AVI:n rajoituksista johtuen. Mitalien saajia juhlistetaan myöhemmin, kun koronatilanne rauhoittuu.