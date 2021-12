Pirmediat Oy ja Pirkkala-Seura Ry ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Pirkkalainen-lehden lehtiliiketoiminta siirtyy Pirmediat Oy:lle 1. tammikuuta 2022 alkaen. Kaupan jälkeen Pirkkalainen-lehti jatkaa toimintaansa normaalisti. Pirmediat Oy:lle siirtyy Pirkkalainen-lehden lehtiliiketoiminta ja lehtiliiketoiminnan henkilöstö vanhoina työntekijöinä. Kauppa koskee vain lehtiliiketoimintaa. Pirkkala-Seura Ry jatkaa kotiseututyötään normaaliin tapaan.

Pirmediat Oy kustantaa tällä hetkellä viittä paikallislehteä: Lempäälän-Vesilahden Sanomia, Akaan Seutua, Oriveden Sanomia, Sydän-Hämeen Lehteä ja Ylöjärven Uutisia. Lisäksi yhtiö on pääomistaja Radio SUN Oy:ssä, jolla on kaksi paikallista radiokanavaa: SUN Radio ja Tampereen Kiakkoradio. Pirmediat Oy on pääomistajana myös Mall Voice Oy:ssä, joka tarjoaa äänimainokset ja äänimaailmat lähes kaikkiin Suomen kauppakeskuksiin. Pirmediat Oy on paikallinen Olli Sirénin perheen perheyhtiö.

Liiketoimintakaupan jälkeen Pirmediat jatkaa paikallisten medioidensa kehitystyötä kuuden paikallisen lehden ja kahden radiokanavan voimin.

– Pirkkalainen on hieno lisä lehtiryhmäämme. Lehteä kehitetään jatkossakin printtituotteena, mutta erityisesti kehitystyötä tehdään digipuolella, jossa olemme jo saaneet hienoja tuloksia viiden muun paikallislehtemme kanssa, kertoo Pirmediat Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirén

– On hyvä, että kuusikymmentävuotiaalle Pirkkalainen-lehdelle saadaan paikallisen lehden kehittämisestä kiinnostunut jatkaja. Erityisesti verkkoliiketoiminnan kehittäminen vaatii isoja panostuksia, joihin kotiseutuyhdistyksellä ei ole mahdollisuuksia, Pirkkala-Seura Ry:n puheenjohtaja Petri Laiho sanoo.