Lempo matkaa jo kauden neljänteen vierastuplaan tulevana viikonloppuna, joista tosin kaksi on ollut sekoitus A-tyttöjen ja 1-sarjan pelejä. Nyt edessä on parin viikon takaisen reissun tavoin Pohjanmaa, kohteina Kuortane ja Seinäjoki, tarkemmin Nurmo.

Lauantaina Lempo kohtaa Kuortaneen joukkueen urheiluopistolla sijaitsevassa maajoukkueen valmennuskeskuksen kentällä ja sunnuntaina JymyVolley Akatemian Nurmohallissa.

Molemmat pelit alkavat kello 15. Kumpainenkin on Lempolle uusi tuttavuus tällä kaudella. Niinpä peleihin lähdetään enemmän oma peli edellä, kun liikaa tietoa tulevista vastustajista ei ole.

Sarjataulukossa Lempo on sijalla kymmenen, Kuortane sijalla seitsemän ja Jymy viimeisenä sijalla 13. Etenkin sunnuntain taisto Lempon ja Jymyn kesken on hyvin merkityksellinen tasaisessa alakastin kamppailussa sijoista 8–13. Lempo on Jymyä viisi pinnaa edellä ja kolme pinnaa pudotuspelipaikkaa perässä.

Lempo on kerännyt alkukauden 11 peliin kolme voittoa, Kuortaneen saldo voitoissa on 5/11 ja Jymyllä 1/10.

Jymy on Lempon tavoin sarjanousija, joka pelasi viime kaudella 2-sarjaa. Ryhmä on hyvin nuori ja junioripitoinen ja tekee tiivistä yhteistyötä Mestaruusliigaa pelaavaan Jymyn joukkueen kanssa. Voikin olla, että tärkeässä pelissä nähdään Jymyssä myös liigan puolella olleita pelaajia, kuten tehokas yleispelaaja Mette-Maarit Aro.

Myös Kuortane kuuluu samaan nuoren joukkueen kategoriaan kuin Lempo ja Jymy. Joukkue on siinä mielessä erilaisessa asemassa, että erikoistoimilla Kuortane pelaa myös Mestaruusliigaa samalla joukkueella. Tarkoituksena saada nuorten maajoukkueen ympärille rakennetulle ryhmälle kokemusta kovemmista peleistä. Alkukauden seitsemän peliä liigajoukkueita vastaan eivät ole tuoneet vielä yhtään erävoittoa.

Lempolla on alla hieno taistelu sarjakärki Iskua vastaan. Lopulta Isku voitti paikallispelin 3–2. Mukana olivat LP Kangasalan Neea-Maria Joki ja Venla Raittinen. Isku-pelistä puuttunut Annika Saari saataneen jo takaisin viikonlopun peleihin.

Isku-pelin jälkeen Lempo suuntasi pikkujouluihin, mikä toi myös hyvää pelifiilistä kentälle.

– Ehkä sillä oli vähän syytä hyvään pelifiilikseen. Täytyy varmaan vierasreissullakin pitää pikkujoulut, kun silloin näyttää peli kulkevan, Viivi Huurne kertoi Isku-pelin jälkeen.

Kuortane pelaa hurjaa neljän pelin viikkoa: tiistaina Kuortane hävisi Jujulle vieraskentällä 0–3 ja keskiviikkona pelasi liigapelin Puijon vieraana Kuopiossa, tappio tuli erin 0–3.

Viikon kruunaa vielä sunnuntaina Lempo-pelin jälkeen vierasmatsi Iskua vastaan. Voikin olla, että päävalmentaja Nikolas Buser joutuu miettimään tarkkaan pelaajakierrätystä tarkasti tällä viikolla.

Jymy lähtee Lempo-peliin allaan vapaa viikonloppu ja seitsemän tappiota putkeen. Edellispelissä Viesti Akatemia oli marraskuussa parempi 3–0.

SEURAA HEITÄ:

Lempo-Volley Milana Hutko. Keskitorjuja esitti kauden parastaan Iskua vastaan. Otti useamman upean puolustuksen vahvan torjuntapelin lisäksi.

Kuortane ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Ella Peltomaa. Pelasi pari vuotta sitten Lempon junnuissa 03-ikäluokan kanssa, joka on nyt Lempon 1-sarjan selkäranka, eli tuttu pelaaja monille. Pitkä ja tehokas keskitorjuja on vaikea ohitettava torjunnassa.

Jymy Akatemia Mette-Maarit Aro. Jymyn liigajoukkueen mukana oleva yleispelaaja on pelannut kolme peliä myös 1-sarjaa kovin tehoin. Liigalla ei ole peliä sunnuntaina, joten hyvin mahdollisesti Jymyn rosterissa mukana.

