Sähköinen asiointi yleistyy – kaikille muutos ei ole helppo

Digitalisaation kehittyminen tuo monen kuluttajan elämään helpotusta. Netin välityksellä maksetaan laskut, lainat ja hoidetaan eri tahojen palveluasioinnit. Sähköinen asiointi on nykyään suuressa roolissa jokaisella elämämme osa-alueella, mutta mitä jos verkossa asiointi ja sähköisten järjestelmien omaksuminen ei käykään niin luontevasti?

Käteisnostot ja pankissa asioinnit vähentyneet

Usealla paikkakunnalla varsinkin pankkikonttorien verkostoa on harvennettu. Asioinnit lähikonttorissa on ajoitettu vain muutamalle päivälle. Jos henkilökohtaista palvelua kaipaa, täytyy ajanvaraus tehdä verkossa asiointipankin sivuilla. Muutos on ollut haastavaa varsinkin ikäihmisille, jotka ovat vuosikymmeniä tottuneet hoitamaan laskujen maksamisen tutun pankkivirkailijan kanssa.

Jäljelle jääneissä konttoreissa jonot ovat pidentyneet ja henkilökohtaisiin tapaamisiin pääsy, sekä käteisnostot ovat vaikeutuneet. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto on tapahtunut viimeisten vuosien aikaan nopeasti, mitä luultavammin osittain on jouduttanut koronapandemian tuomat uudenlaiset haasteet kontaktien vähentämisessä.

Yhä useampi maksaa ostoksensa lähimaksulla tai puhelimen maksusovelluksilla. Harva suomalainen maksaa ostoksiaan enää käteisellä. Joukkoon mahtuu kuitenkin kuluttajia, joille kiihtyvässä tahdissa muuttuvat digitaaliset sovellukset eivät ole arkipäivää ja niiden omaksuminen ei ole helppoa.

Lainaaminen verkossa

Laina-asioiden hoitamisen kohdalla moni päätyy varaamaan aikaa pankkikonttoriin. Virkailijan kanssa henkilökohtaiseen tapaamiseen pääseminen voi kuitenkin viedä aikaa jopa viikon verran. Nykyään lähes jokainen pankki on panostanut pankkipalveluiden kehittämiseen verkossa, joten lainan hakeminen ja päätöksen saaminen netin kautta on huomattavasi joutuisampaa kuin asiointi kivijalkapankin kautta. Lainahakemukset ja lainatarjoukset välitetään aina tarkoin suojatun yhteyden kautta, jotta yksityiset tiedot eivät päädy ulkopuolisille tahoille.

Lainaa netistä voi hakea ilman vakuuksia jopa 60 000 euroon saakka, 1 – 20 vuoden maksuajalla. Verkosta löytyy VertaaLainaa.fi palvelu, joka kilpailuttaa hakijan jättämän lainatarjouksen jopa 25 eri pankin ja rahoitusyhtiön välillä.

Palvelu kilpailuttaa lainan useiden lainantarjoajien kesken jo saman päivän aikana lainahakemuksen jättämisestä ja saapuneet lainatarjoukset välitetään lainanhakijan vertailtavaksi. Lainatarjouksiin tutustumalla hakija pystyy arvioimaan, mikä pankki tai rahalaitos pystyy tarjoamaan lainaa pienellä korolla.

Lainojen kilpailuttamisen ja lainavertailuun erikoistuneen palvelun käyttö on tehty helpoksi. Lainahakemuksen täyttäminen ei vaadi digiosaamista, vaan hakemuksen täyttö onnistuu keneltä vain. Hakemuksen lähettämisen jälkeen VertaaLainaa.fi palvelu hoitaa loput eli hakemuksen välittämisen pankeille ja rahoitusyhtiölle. Lainanhakijan tehtäväksi jää lainojen vertailu.

Pankkiasiointi digiaikana

Osa nolostelee kertoa läheiselle tai virkailijalle, että netin käyttöön liittyy epäselvyyksiä. Tässä ei ole kuitenkaan mitään hävettävää, koska muutokset ovat haastavia monelle muullekin.

Henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia ei saa koskaan luovuttaa edes läheiselle henkilölle, vaikka haluaisi toisen henkilön hoitavan puolestaan laskujen maksut ja käteisnostot. Selkein ratkaisu kyseisessä tilanteessa on hankkia luotettavalle läheiselle käyttöoikeudet asianosaisen pankkitiliin.