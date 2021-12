Lempo-Volley lähtee vuoden viimeiseen sarjapeliin mielenkiintoisista lähtökohdista: joukkue on sarjakärkenä ja alla on kahden viikon pelitauko, kun viime viikonloppu oli sarjapeleistä vapaa.

Haittaako se vai auttaako ylimääräinen lepo? Siitä oli erilaisisia näkemyksiä joukkueen sisällä.

– Ei mitään vaikutusta, Lempon konkariyleispelaaja Simo Puttonen toi pelaajan näkemyksen.

Valmentaja Kari Nieminen puolestaan uskoo, että sillä voi olla hieman vaikutusta.

– Peli saattaa olla vähän arvoitus huiliviikonlopun jälkeen. Muutenkin tässä ollut paljon menoja joulun alla monella pelaajalle, joten katsotaan miten treeniviikko tästä menee, Nieminen kertoi tiistain harjoitusten jälkeen.

Lempo kohtaa sunnuntaina East Volleyn Hakkarin liikuntahallissa kello 16. Lempolla on voitolla mahdollisuus toistaa kahden vuoden takainen temppu eli lähteä joulutauolle 1-sarjan kärkipaikalta. Tänä vuonna joulutauko on tosin normaalia lyhyempi, kun pelit jatkuvat jo tammikuun 2. päivä Pälkäneen Luja-Lukkoa vastaan.

Ennen pelitaukoa Lempo kohtasi Pälkäneen kotihallissaan ja otti 3–1-voiton. East Volleyta vastaan Lempo ei ole vielä tällä kaudella pelannut. Savonlinnalaisryhmä on ainoa, jota Lempo ei ole tällä kaudella vielä kohdannut.

Kaikilla Lempon pelaajilla ei kuitenkaan ollut taukoa, vaan Joel Itänen kiersi viime viikonvaihteessa Akaa-Volleyn kanssa vieraskiertueella ja pääsi pelaamaan ensimmäiset pallonsa kentällä Mestaruusliigassa, kun hän oli kehissä PerPoa ja Tiikereitä vastaan.

– Oli kyllä mukava päästä koittamaan! Itänen kertoili debyyttinsä jälkeen.

Lempon nuoriso-osasto on lauantaina A-poikien SM-sarjan kotiturnauksessa, joka myöskin pelataan Lempäälässä. Turnauksen pelit kuitenkin venyvät niin, ettei molemmissa pelaaminen ole mahdollista. Niko Montonen on yhä loukkaantuneena.

Lempo saa Simo Puttosen mukaan riveihinsä, Tommi Nieminen kotiutui tällä viikolla varusmiespalveluksestaan muttei ole vielä mukana lauantaina.

Kari Nieminen summaa Lempon alkukautta ennen syyskauden päätöstä.

– Todella nousujohteista on ollut, kyllä se pohjataso on koko ajan noussut vahvistunut. Perustaso on ollut aika hyvällä mallilla.

– Ollaan välillä huonollakin pelillä napattu pisteitä, joten kyllä tästä hyvä on jatkaa kohti kevätkautta.

Lempolta ei löydy rosterista East Volleyn tapaisia pistenikkareita, mutta taustalla onkin laajan ringin melko tasainen peluuttaminen. Sen on huomannut myös vierasjoukkue, joka luonnehti Lempoa ennakossaan näin.

– Pelaajarosterista löytyy mukavasti laajuutta, kun yhdeksän pelaajaa on tehnyt yli 30 pistettä ja kolme pelaajaa yli 70 pistettä. Hakkuri Tuomas Sillanpää on joukkueen pisteahnein peluri 129 pisteellä. Lempon peliä pyörittää liigaympyröistä tuttu passari Arttu Lehtimäki ja laiturina hääri Rumpusten veljeksistä toinen. Maininnan arvoinen on vielä itäsuomalainen lahjakkuus Simo Puttonen.

East saapuu Pirkanmaalle pitkällä kaavalla – muulla tavoinhan tänne ei kannata tullakaan – sillä joukkue pelaa sunnuntaina Pälkäneellä. Sijalla kahdeksan olevalle savolaisjoukkueelle viikonloppu on tärkeä pudotuspelipaikan suhteen.

East on napsinut neljä voittoa kymmenestä pelistä. Myös Eastillä viime viikonloppu oli vapaa, edellinen peli oli 3–2-vierasvoitto Karhulan Veikoista. Joukkueen otteet ovat olleet hieman ailehtelevat: takataskusta löytyy pisteitä Kuortanetta vastaan ja yksittäisiä loistavia erävoittoja, mutta myös useampi viiden erän peli.

Kolme edellistä vieraspeliään East on venyttänyt viiteen erään ja kaksi niistä voittanut, joten pitkä otatus ei olisi yllätys Hakkarissakaan.

– East Volleysta ei ole oikein kuvaa tällä kaudella, mutta melko ailahtelevasti ovat tulosten mukaan pelanneet, Kari Nieminen viittaa avauskohtaamiseen.

Joukkue sai tälle kaudella kaksi todella kovaa paluumuuttajaa, kun viime kauden liigassa PerPossa pelanneet yleispelaaja Teemu Silventoinen ja passari Jonne Väisänen palasivat Savonlinnaan. Eastillä onkin sarjan kovimpia laitapelaajaosastoja avauskuusikossa, kun sarjan pistepörssin ykkönen on Silventoinen, kakkonen on Eastin hakkuri Taavi Tuominen ja yleispelaaja Ilkka Sairanen on sijalla 11.

– Uskon, että he syttyvät pelaamaan Hakkarin yleisön edessä, Puttonen sanoo ja viitannee Eastin upeaan kotiyleisöön, joka on sarjan runsaslukuisin. Myös Lempäälässä on tunnetusti hyvin yleisöä ja tunnelmaa katsomossa.

– Ennen kaikkea odotan mitenkä Etelä-Savon lentopallolähettiläs Teemu Silventoinen tuo lentopallon ilosanomaa Hakkariin ja nähdään hänen otteitaan, Puttonen heittää paineet sarjan jopa viihdyttävimmän pelaajan Silventoisen hartioille. Kovaa hypäriä syöttävä taistelija on ehdottomasti seuraamisena arvoinen pelaaja lauantaina.

Eastillä on vahva laitapelaaja- ja passariosaston takana ollut hieman keskitorjujaongelmia. Yleispelaajan paikalta keskariksi siirtynyt Eetu Kautonen loukkaantui pahasti alkukaudesta, hänelle tsempit paranemiseen. Muutenkin keskitorjujaosasto on vaihtunut paljon pelistä toiseen.

– Passarit pääsevät molemmat lähtemään peliretkelle, mutta keskareiden tilanne on vielä niin sanotusti levällään, East kertoo otteluennakossaan ja vinkkaa, että viime kaudella sarjan kärkipään keskitorjujiin noussut vasenkätinen Simo Suppola liittyisi ryhmään takaisin Hakkarissa.

Ottelusta voi odottaa hyvin tasaväkistä kahden kovaan hyökkäyspeliin luottavan ryhmän välillä. Ratkaisupaikoissa ei kummankaan päätä pitäisi kylmätä antaa pallolle kättä.

Tervetuloa lentopallon pariin vielä ennen joulua!

SEURAA HEITÄ

Lempo: Simo Puttonen. Kokenut yleispelaaja, joka puuttui edellisestä pelistä palaa Lempon rosteriin. Kannattaa seura miehen johtamista ja aktiivista puhetta kentällä.

East: Teemu Silventoinen. Savonlinnalaisten ykköstähti ja -tykki, sarjan pistepörssissä selvässä kärjessä 182 pisteellään. Taitava yleispelaaja.