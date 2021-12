Huomioon otettavia asioita sähkösopimuksen kilpailuttamisessa

Kun sähkösopimusta alkaa uusia, kannattaa pitää mielessä millainen sopimus sinulla on nyt, ja se, voidaanko se helposti vaihtaa uuteen. Voit sähkösopimusta kilpailuttaessa vaihtaa myös helposti vaikkapa uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun sähköön, esimerkiksi tuuli- tai aurinkosähköön. Näitä neuvoja noudattamalla tiedät, kuinka kilpailuttaa sähkösopimuksesi parhaaksi mahdolliseksi.

Kiinnitä huomiota sähkönkulutukseesi

Kun kilpailutat sähkösopimusta on tärkeää pitää mielessä se, kuinka paljon sähkö sinulla kuluu. Tällä on merkittävä vaikutus hintaan, jota sähköstäsi maksat. Jos käytät esimerkiksi sähköä niukasti, sinulle voi olla sopivaa ottaa sopimus, jossa ei ole perusmaksua. Perusmaksuttomissa sopimuksissa sähkön hinta voi olla hieman korkeampi, mutta yhteenlaskettu kuukausittainen hinta jää silti pienemmäksi.

Kausittaiseen sähkökulutukseen sopii paremmin aikatariffisopimus. Tällöin voit hyötyä halvemmasta yösähköstä, jolla voit esimerkiksi lämmittää varaajalle tarvitsemasi käyttöveden yön aikana. Jos ajattelit lämmittää vettä päiväsaikaan, sähkölasku saattaa kasvaa todella nopeasti.

Helpoin tapa selvittää sinulle sopiva sähkösopimus on mennä osoitteeseen HelppoHinta.fi, ja kilpailuttaa sähkösopimuksesi vaikka heti. Kilpailutus vie vain muutaman minuutin.

Erilaiset sopimustyypit

Yö- ja päiväsähkön lisäksi sopimukseen tuo vaihtelua sen voimassaoloaika. Sähkösopimuksia on kahdenlaisia, määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia. Siinä missä määräaikainen sopimus sitoo sinut tiettyyn sähkön hintaan sovituksi aikamääreeksi, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voit vaihtaa koska haluat.

Määräaikainen sopimus voi sitoa sinua esimerkiksi 6, 12 tai 24 kuukautta. Yleensä määräaikainen sopimus on kannattava silloin, jos luulet, että sähkön hinta tulee nousemaan tulevaisuudessa. Huono puoli määräaikaisessa sopimuksessa on se, että sitä on hankala vaihtaa, jos saat hyvän tarjouksen kilpailevalta sähköyhtiöltä.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hyödyt tulevat siinä, että maksat yleensä sähköstä pörssihinnan mukaista hintaa, jolloin kausina kun sähkön hinta on halpaa, saatat saada monen kymmenen euron säästöt. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi myöskin kilpailuttaa halutessaan koska vain, ja näin saada aikaan lisää säästöjä.

Milloin sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa?

Jos sinulla on tällä hetkellä solmittuna toistaiseksi voimassa oleva sopimus, kilpailutuksen voi tehdä koska vain ja niin usein kun haluaa. Yleensä kilpailutus kannattaakin tehdä noin 2-3 kertaa vuodessa, jotta pysyy varmasti kiinni halvimmassa mahdollisessa sähkössä.

Juurikin tästä syystä määräaikaisen sopimuksen solmiminen voi olla huono idea, koska silloin kilpailutus menee huomattavasti vaikeammaksi. Monen yksityisen talouden kannattaakin usein tehdä ennemmin toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Muista kiinnittää huomiota sopimuksen ehtoihin

Kun solmit sähkösopimusta, muista olla varuillasi ja tarkastaa kaikki sopimukseen kuuluvat ehdot. Tällaisia ehtoja ovat esimerkiksi perittävät perusmaksut sekä sopimuksen päättämisen ehdot ennen aikojaan. Jälkimmäinen koskee lähinnä vain määräaikaisia sopimuksia, mutta myös toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa saattaa olla välillä erikoisia ehtoja.

Jos esimerkiksi perusmaksu on tolkuttoman suuri, se voi osaltaan selittää miksi yhtiö tarjoaa itse sähköä niin edulliseen hintaan. Tällöin saatat luulla saavasti halvan sopimuksen, mutta maksatkin loppujen lopuksi enemmän sähköstäsi kuin ennen kilpailutusta. Korkeampi sähkön hintakin saattaa olla halpa sopimus, jos perusmaksua ei peritä lainkaan.

Muista käydä ehdot läpi sen sähköyhtiön kanssa, jonka sopimuksen olet ottamassa.

Maksaako sopimuksen kilpailuttaminen minulle jotain?

Ei maksa. Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen saat kilpailuttaa ihan koska itse haluat, ja se on täysin maksutonta ja turvallista. Vaikka vaihtaisitkin sähköntoimittajaa, eivät sinulla katkea sähköt hetkeksikään. Aino ero on se, mistä sähkölaskusi vastaisuudessa tulee.

Nyt kun tiedät miten kilpailutus tehdään, voit HelppoHinnan avulla kilpailuttaa vastaisuudessa esimerkiksi sähkösopimuksen Tampereelle aivan silloin kun mieli tekee. HelppoHinta pitää huolen siitä, että sähkön hinta pysyy aina kilpailukykyisellä tasolla.