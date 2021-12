Vaikka vesistöt ovat tänä vuonna jäätyneet aikaisin ja jäät ovat paikka paikoin kestäviä, on Pirkanmaalla silti viime päivinä ollut useita vaaratilanteita, joissa jää on pettänyt ajoneuvon alta. Kangasalla, Tampereella ja Vesilahdessa sattuneissa onnettomuuksissa on ollut osallisena yhteensä seitsemän henkilöä, mutta onneksi vielä on vältytty henkilövahingoilta.

Pirkanmaan pelastuslaitos haluaakin muistuttaa, että turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tuntee jään ja jäällä kulkemiseen liittyvät riskit sekä varustautuu oikein. Yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään 5−10 senttimetriä virheetöntä teräsjäätä. Moottorikelkalla ajettaessa teräsjäätä on oltava minimissään 15 senttimetrin paksuudelta. Autolla suositellaan ajettavan jäällä vain merkityillä jääteillä.

