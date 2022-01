Yleisen vaaramerkin koesoitto soitetaan vastaisuudessa kerran kuukaudessa. Pirkanmaalla on kuultu yleisen vaaramerkin koesoitto joka maanantai. Tästä päivästä lähtien (3.1.2022) koesoitto kuullaan kerran kuukaudessa jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai kello 12. Seuraava koesoitto kuullaan maanantaina 7.2.2022.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan jakson pituus on seitsemän sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin seitsemän sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Pirkanmaalle sijoitettuja väestöhälyttimiä kokeillaan säännöllisesti kuukausittain. Kokeilussa hälyttimillä soitetaan tasaista äänimerkkiä seitsemän sekunnin ajan. Kokeilu ei edellytä väestöltä mitään toimenpiteitä.

Kokeilu suoritetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 12.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

Siirry sisälle. Pysy sisällä.

Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihtolaitteet.

Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.

Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.

Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Poikkeusoloissa siirry välittömästi suojaan.