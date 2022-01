Jani Saikkonen haluaa tehdä avointa politiikkaa ja peräänkuuluttaa järkeä talouspäätöksiin

Lempäälän Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jani Saikkonen lähti vuosi sitten mukaan politiikkaan, koska haluaa puuttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin, joita on havainnut niin kunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Tuoreena kunnanvaltuutettuna hän peräänkuuluttaa järkevää taloudenpidoa, kuten turhien investointien minimoimista ja velkataakan kasvattamisen lopettamista. Hän on kasvanut yrittäjäperheessä ja toiminut itsekin yrittäjänä 25 vuotta.

– Kunnallisella puolella olen huomannut, että on monia asioita, joihin laitetaan rahaa suhteettoman paljon. Lempäälä-talo esimerkiksi on hieno ja ehkä ollut tarpeellinenkin, mutta sitten samaan aikaan koetetaan säästää muutamia euroja hoitopuolella, missä ollaan muutenkin ahtaalla. Kaikista hulluinta on, että nyt kun Lempäälä-talo on valmistunut ja siellä on uudet kokoustilat, päädytäänkin pitämään kunnan seminaareja muualla, josta tulee tuhansien eurojen kustannukset, Saikkonen pohtii.

Saikkosen vaimo on ollut koko ikänsä hoitoalalla ja työskentelee tällä hetkellä Ehtookodossa. Saikkonen on nähnyt läheltä, miten sitovaa ja raskasta hoitotyö on. Palkkataso tuntuu vastuuseen ja työmäärään nähden epäreilulta.

– Laskin, että jos vaimoni jäisi kotiin, hän saisi 400 euroa vähemmän kuussa kuin tällä hetkellä, kun hän tekee kokopäivätyötä. Työnteon täytyisi edes jollakin tavalla olla kannattavaa ja hoitajien työn arvostus pitäisi näkyä myös palkan määrässä, Saikkonen sanoo.

Saikkonen on ehdolla tulevissa aluevaaleissa, koska on huolissaan siitä, miten tuleva sote-uudistus vaikuttaa tavallisten ihmisten arkeen. Hän arvelee, että pienet paikkakunnat tulevat kärsimään palveluita edelleen keskittämällä, koska palvelut voivat siirtyä pitkienkin matkojen päähän.

– Pidän melkoisen todennäköisenä, että esimerkiksi Kuljun terveystalon kohtalo tulee laboratoriopalvelujen ohella olemaan vaakalaudalla.

Kova arvomaailma näkyy Saikkosen mukaan monissa asioissa, kuten kilpailutuksessa ja tämä vaikuttaa suoraan esimerkiksi lasten ja vanhusten hyvinvointiin.

– Raha tahtoo mennä laadun ja inhimillisyyden edelle ja luo yhteiskuntaan pahoinvointia ja eriarvoisuutta.

Hoitoalan ja terveydenhuollon ahdingon lisäksi Saikkonen on huolissaan lisääntyneestä turvattomuudesta. Lempäälän poliisiaseman lakkauttaminen lisäsi ilkivaltaa ja varkauksia huomattavasti. Saikkonen onkin tehnyt töitä, jotta poliisiasema saataisiin Lempäälään takaisin.

– Olen kahdesti joutunut soittamaan poliisille ja molemmilla kerroilla virkavallan saapuminen paikalle kesti toista tuntia, Saikkonen harmittelee.

– Tilanne on kestämätön. Poliisi tulee kaukaa, eikä heillä ole paikallistuntemusta ja tietämystä, joka auttaisi silloin, kun selvitellään ongelmatilanteita ja rikoksia.

Saikkonen itse on neljän lapsen isä ja viettää lastensa kanssa mielellään aikaa. Hän on huomannut, miten nuorten hyvinvointi on monissa perheissä jäänyt liian vähälle huomiolle, varsinkin korona-aikana. Tämä näkyy lisääntyneessä nuorten tekemässä ilkivallassa muun muassa Lempäälä-talon lähettyvillä.

– Vaikka nykymaailma on kiireinen, on vastuu nuorista viime kädessä vanhemmilla, ei yhteiskunnalla, koululla tai poliisilla.

Saikkonen pitää etunaan tulevissa aluevaaleissa laajaa talous- ja liike-elämän tuntemusta ja halua tehdä politiikassa avoimia, reiluja päätöksiä, joissa oman edun sijaan ajatellaan asioita monista eri näkökulmista. Hän haluaisi lisätä vuorovaikutusta ja keskustelua eri tahojen välillä asioiden turhan kärjistämisen ja vastakkainasettelun sijaan. Kotimaisten palvelujen ja tuotteiden käyttöä hän haluaisi tuntuvasti lisätä.

– Esimerkiksi Suomessa käytetyistä katujen reunakivistä 95 prosenttia tuodaan Kiinasta, Saikkonen hämmästelee.

– Tämä on yksi esimerkki järjettömistä käytännöistä, Suomessa varmasti löytyisi omiakin kiviä käytettäviksi vähintäänkin riittävästi. Lisäksi kotimaisen vastaavan kiven hiilijalanjälki on noin 80 prosenttia kiinalaista kiveä pienempi.

Lue lisää ehdokkaasta: www.janisaikkonen.fi

