Kun Lempo-Volleyn kaksi alkuvuoden 1-sarjapeliä siirtyivät, kevätkausi saadaan käyntiin heti pitkällä vierasmatkalla. Niitä Lempo sai harjoitella jo syyskaudella, mutta nyt lyödään vielä hieman lisää kilometrejä alle.

Lempo pelaa lauantaina Oulussa Ettaa vastaan ja sunnuntaina Rovaniemellä WoVo Akatemian kanssa. Matkaan lähdetään bussilla, joten sunnuntaina päästään laskettelemaan pelin jälkeen Suomen läpi kohti kotia. Hakkarin liikuntahallin ja Lapin urheiluopiston välinen edestakainen matka on noin 1 450 kilometriä.

– Itsellenikin on hieman kysymysmerkki, miten peli lähtee rullaamaan. Ollaan päästy hyvin treenaamaan, mutta pelitaukoa on. Oikein tässä jännittää, Lempon päävalmentaja Jani Huurne pohjustaa.

Lempon edellinen sarjapeli Lempolla on 19. joulukuuta. Pitkä tauko on myös Ettalla, joka pelasi viimeksi 12.12. WoVo Akatemia pelasi jo viime viikonloppuna kaksi vieraspeliä.

Lempo pääsee viikonloppuun yhä sarjan sijalta yhdeksän, mutta ylempänä sarjataulukkoa on tapahtunut. Tiukasti kahdeksannesta sijasta taistellut Juju on saanut pelinsä rullaamaan ja noussut voitoillaan jo sijalle viisi. Sijalla kahdeksan on nyt Kuortane, joka on kolme pinnaa Lempoa edellä.

Etta löytyy sijalta neljä. Vahvaa kautta pelaava oululaisryhmä pelasi viime kaudella Kiskon nimellä ja palasi täksi kaudeksi Etta-brändin alle. WoVo on puolestaan heti Lempon takana sijalla yhdeksän, vain kaksi pinnaa Lempon takana. Sijalla 11 PuMa on myös Lempon kintereillä kolmen pisteen takana.

Edellisistä peleistä Lempolla on alla voitto LP Vampulasta 3–1, Ettalla on tappio Kiistosta 2–3 ja WoVolla vierastuplasta voitto Riemusta 3–2 ja tappio Jujulle 0–3

Ettaa Lempo ei ole aiemmin kohdannut, joten vastus on uusi. Oululaiset saivat ryhmäänsä viime kauden jälkeen liigakokemusta passari Taija Kaukorannan ja keskitorjuja Annika Kiviojan tuomina. Pistetehtailusta ovat vastanneet eniten Minna Uusi-Illikainen (129 pistettä/pörssin 16) ja Roosa Rajala (122/17), mutta hyökkäyskalusto on laaja ja tehoja löytyy muualtakin.

– Etta on meille vielä melko vieras joukkue, joitain videopätkiä nähnyt ja muutama tuttu pelaaja. Ovat laatujoukkue tähän sarjaan ja tavoitteet ovat kovat, tulevat varmasti kovaa päälle kotisalissaan, Jani Huurne ennakoi.

WoVon Lempo kohtasi jo lokakuussa Hakkarissa. Lempääläiset ottivat silloin seurahistorian avausvoiton 1-sarjasta erin 3–1. Peli oli todella tiukka ja samaa vääntöä voi odottaa myös sunnuntaina. Peli on todella iso myös sarjataulukkoa ajatellen. WoVon liigajoukkueella ei ole sunnuntaina peliä, joten rovaniemeläiset tuovat todennäköisesti parhaan mahdollisen kokoonpanonsa revanssimielessä kentälle. Myös rovaniemeläisillä on tuplaviikonloppu, sillä joukkue pelaa lauantaian kotipelin LP Viesti Akatemiaa vastaan.

– WoVo on paljon tutumpi vastus. Heillä on usein ollut Rovaniemen-peleissä liigasta paljon farmiapuja, oletettavasti tulevat laajalla rosterilla. Heille jäi varmasti myös hampaankoloon meidän kotipelistä, Huurne näkee.

– Kovat pelit tulevat ja saadaan pelata hyvin, jotta pystytään haastamaan reissussa vastustajia.

Lempo pääsee pelaamaan viikonloppuna hienoilla liigatason areenoilla: lauantaina Ouluhallissa ja sunnuntaina Lapin urheiluopistolla, joilla molemmille pelataan myös Mestaruusliigaa tällä kaudella.

– Ovat molemmat meille uusia pelipaikkoja ja isoja, avaria saleja, joten saa nähdä, miten likat sopeutuvat.

Lempon joukkueesta Annika Saari on joulukuun pienten vaivojen jälkeen taas hyvässä kunnossa ja joukkue on käyttänyt normaalia pidemmän joulutauon treenaamiseen ja joulun aikana myös lepoon. Kun Jymy-peli viime viikonlopulta siirtyi, Lempo pelasi treenipelejä keskenään omalla joukkueella.

– Muutamat vammat, joita joukkueessa oli, ovat jääneet nyt taaksepäin, Huurne kertoo.

Lempolla esiintyy viikonloppuna myös uusi pelaaja, kun 22-vuotias hakkuri Pauliina Kovanen teki tällä viikolla loppukauden sopimuksen Lempon kanssa. Hän lähtee mukaan vierasreissulle. 180-senttinen Kovanen on ollut pari kautta pelaamatta, mutta harjoitellut Lempon kanssa jo useamman kuukauden.

– Hän kolusi juniorina kaikki aluejoukkueet ja on painavakätinen lyöjä. Muutama pelaamaton vuosi näkyivät alkuun tuntuman puutteena, mutta hän on jo pari kuukautta meidän kanssa treenannut. Hän on armeijan käynyt poliisiopiskelija ja tuo meille paljon ryhtiä ja asennetta, Huurne kertoo.

SEURAA HEITÄ

Lempo-Volley: Veera Vuorentausta ja Pauliina Kovanen. Veera on nuori yleispelaaja on väläytellyt kauden aikana. Tuplaviikonloppuna riittää varmasti peliaikaa. Huima potentiaalia B-ikäisellä pelaajalla. Hakkurin paikalla pelaava Pauliina debytoi Lempossa ja palaa sarjapeleihin pari vuoden tauon jälkeen.

Etta: Taija Kaukoranta. Etta-passari pelasi viime kauden Mestaruusliigassa ja on tähtitason pelaaja 1-sarjatasolle.

WoVo Akatemia: Miia Maria Mäkikyrö. Takoi edellisessä Lempo-pelissä kovimmat pisteet ja oli ajoittain täysin pitelemätön. Vahva hyökkääjä, joka kantaa isoa vastuuta.