Jokaisen lainanhakijan päämääränä on aivan varmasti löytää edullisin vakuudeton laina. Aina edullisimman lainan löytäminen jopa kymmenien eri vaihtoehtojen joukosta ei ole kuitenkaan suoralta kädeltä helppoa. Paras ja luotettavin tapa varmistua lainatarjouksen edullisuudesta onkin mahdollisimman monen eri lainatarjouksen vertaaminen toisiinsa.

Vertaa vakuudettomat lainat

Vakuudettoman lainan vertaaminen toiseen lainatarjoukseen on helpommin sanottu kuin tehty, sillä jokainen pankki ja rahoituslaitos käyttää lainatuotteidensa hinnoittelussa pohjana hakijan lainahakemuksessa osoittamaa luottokelpoisuutta ja maksukykyä, joten vakuudettomien lainojen vertailu ei onnistu yksinkertaisesti vertaamalla luotonmyöntäjien kotisivuilla annettuja esimerkkikorkoja toisiinsa – oma henkilökohtainen korkotasosi voi nimittäin olla tätä pienempi tai suurempi. Tästä syystä silloin, kun haluat varmistaa itsellesi kaikkein edullisimman lainan, sinun kannattaa kääntyä lainojen vertailupalvelun puoleen, sillä lainojen vertailupalvelun avulla voit vertailla jopa kymmenien eri pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjouksia yhdellä lainahakemuksella.

Vakuudetonlaina.com on luotettava lainojen vertailupalvelu, jossa voit täyttää ilmaisen lainahakemuksen ilman sitoumuksia juuri silloin kuin itse haluat. Näet yhdellä hakemuksella jopa yli 30 eri pankin ja rahoituslaitoksen lainatarjoukset ja löydät näin edullisimman lainan ilman vakuuksia. Täyttämällä lainahakemuksen vertailupalvelussamme kilpailutamme parhaat lainatarjoukset 1 000 eurosta jopa 70 000 euroon saakka joustavalla 1–15 vuoden maksuajalla, korko alkaen vain 4,19 %.

Hae edullista lainaa helposti netissä

Koska luotonmyöntäjät arvioivat jokaisen hakijan maksukyvyn asiakaskohtaisesti, voit saada useita toisistaan poikkeavia lainatarjouksia siitä huolimatta, että lainahakemukseen täytetyt tiedot olisivat täsmälleen samat. Edullisinta lainaa etsiessä onkin aina järkevää kilpailuttaa luotonmyöntäjien lainatarjoukset hakemalla lainaa mahdollisimman monelta eri pankilta ja rahoituslaitokselta samanaikaisesti. Lainan hakeminen vertailupalvelumme kautta ei edellytä sinua ottamaan lainaa, joten voit huoletta pyytää lainatarjouksia useammalta eri pankilta ja rahoituslaitokselta.

Viimeisten vuosin aikana monien vakuudettomin kulutusluottojen korkotaso on laskenut selvästi – kiitos tästä kuuluu lainamarkkinoiden kiristyneelle kilpailulle ja vuonna 2019 voimaan astuneelle uudelle korkokattolaille, joka on säätänyt vakuudettomien kulutusluottojen vuosikorkoa ja kokonaiskustannuksia entistä tiukemmaksi. Vaikka vakuudettomien lainojen korkotaso on normaalisti vakuudellisiin lainoihin verrattuna korkeampi, huolellisen kilpailutuksen ansiosta voit löytää itsellesi aidosti edullisen lainan ilman vakuuksia.

Vakuudetonta lainaa moneen eri tarpeeseen

Edullista lainaa hakiessa on hyvä pohtia, millaiselle lainalle on tarvetta. Vakuudettomien lainojen joukosta löytyy tänä päivänä monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja niin remontin tekemiseen, auton ostoon, äkillisten menojen kattamiseen kuin mihin tahansa muuhun kulutustyyppisen tarkoitukseen. Ennen lainan hakemista oma maksukyky on kuitenkin syytä arvioida mahdollisimman realistisesti, eikä lainaa tule hakea yhtään suuremmalla summalla, kuin sitä on valmis maksamaan takaisin.

Voit kilpailuttaa joustavasti vertailupalvelumme kautta niin vakuudettomat kulutusluotot, remonttilainat, joustoluotot, autolainat kuin yhdistelylainat. Valitse lainalaskurista sopiva lainasumma ja laina-aika, jolloin laskuri laskee lainallesi suuntaa-antavan kuukausierän. Kuukausierän suuruus kannattaa sovittaa mahdollisimman hyvin omaan tulotasoon, jotta lainan takaisinmaksu onnistuisi mahdollisimman sujuvasti.

Pidä myös mielessä, että lainan lyhennysten jälkeen rahaa tulee jäädä muuhunkin elämiseen – vertailupalvelumme kautta löydät itsellesi parhaan lainan juuri itsellesi sopivissa maksuerissä. Lisäksi voit maksaa lainan takaisin sovittua suuremmissa kuukausierissä ilman lisäkustannuksia, jolloin säästät lainakuluissa entistä enemmän rahaa. Voit myös maksaa lainan kokonaan pois silloin kuin itse haluat.

Aloita lainan kilpailutus jo tänään ja löydä yhdellä lainahakemuksella edullisin laina ilman vakuuksia jopa 30 eri pankin ja rahoituslaitoksen joukosta. Vertaamme lainat puolestasi huomioimalla kaikki lainaan liittyvät kustannukset. Näet helposti edullisimman lainatarjouksen taulukon kärjestä ja ensimmäiset alustavat lainatarjoukset voit saada jopa muutaman minuutin sisällä lainahakemuksen lähettämisestä. Lainatarjouksen hyväksyminen onnistuu kätevästi verkossa ja allekirjoitat lainasopimuksen luottamuksellisesti omilla verkkopankkitunnuksilla. Parhaimmillaan lainarahat ovat nostettavissa jo saman päivän aikana.



Kilpailuta vakuudettomat lainat osoitteessa Vakuudetonlaina.com