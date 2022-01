Lempo-Volley lähtee miesten 1-sarjassa alkukauden parhaan kotijoukkueen vieraaksi, joten haaste on sunnuntaina todella kova.

Kotikentällään Sampo on Murikoiden kanssa ainoa tappioton joukkue ja Sampo on menettänyt vähiten sarjapinnoja kotisalissaan, vain yhden. Tähän listaan on otettu huomioon omalla kotikentällä pelattu pelit, vaikka olisivat vieraspelejä tulospalvelussa. Esimerkiksi Lempo on virallisissa kotipeleissä ainoa puhtaan pelin joukkue, mutta hävisi Murikoille vieraspelin Hakkarissa kotikentällään.

– Kaikki putket menevät joskus rikki. Olemme harjoitelleet viime viikot hyvin ja pelikin on näyttänyt varsin mukavalta, luotan siihen, Lempon päävalmentaja Tuomas Alatalo tuumi kuultuaan Sammon kotivoittojen saldosta.

Lempo pääseekin peliin hyvistä lähtökohdista: sarjakärjen voittoputki on kuuden pelin mittainen ja edellispelissä vahvasti aloittanut Murikat kaatui 3–1.

Sunnuntaina Pielaveden liikuntahallissa siis ainakin joku putki katkeaa: Sammon viiden kotivoiton putki tai Lempon voittoputki.

Sampo on sarjassa kolmantena, vaikka takana on haastava pohjoisen vierasreissu: Aivan kuten Lempolla, Sammon matka ei mennyt aivan suunnitellusti ja tuloksena NaPaa ja Kiskoa vastaan oli kaksi pistettä NaPa-voitosta. Kisko piti pisteet Oulussa.

Sitä kuitenkin edelsi komea kahdeksan pelin voittoputki, joka nosti Sammon kärkipäähän. Putkessa kaatui muun muassa Kyky, Isku ja Murikat.

– Kyllä kovat pelit jatkuvat. Sampo on pelannut tähän asti mielestäni hyvin runkosarjassa. Siinäkin mielessä mielenkiintoinen peli, kun en ole itse Sampoa nähnyt livenä, vain videoiden kautta tällä kaudella, Alatalo kertoo.

Lempo-Volleyn pelaajatilanne pysyy hyvin samana, kun Niko Montonen ja Veeti Ahlfors eivät ole vielä käytettävissä. Keskitorjuja Rolle Jokela on saanut jalkavaivansa kuntoon ja palasi tällä viikolla treeneihin.

Murikat-pelissä kokeneet yleispelaajat Simo Puttonen ja Tomi Rumpunen olivat isossa roolissa, hakkuri Tuomas Sillanpää pelasi taas kovilla tehoilla tehden 23 pistettä. Pistemäärä oli Sillanpään kauden korkein ja nosti hänet koko sarjan pistepörssissä sijalle kuusi.

Lempon keskitorjuja Sten Kruuda on ollut tyytyväinen joukkueen tekemiseen viime viikkoina.

– Kertoohan sarjataulukkokin sen, että ihan hyvässä vireessä ollaan. Ollaan treenattu viime viikot hyvin, joten siitä on hyvä lähteä kohti kevättä, joka alkaa hiljalleen jo olemaan täällä.

Millä Lempo lähtee rikkomaan Sammon kotivoittoputkea?

– Ollaan treenattu torjunta-puolustusta, sillä varmaan lähdetään haastamaan. Ja toivottavasti hyökätään keskeltäkin, Kruuda toivoo.

– Meidän vastaanotto toimii edelleen, ja sitä kautta meillä on hyvä laaja materiaali ja hyökkäysarsenaali, Alatalo näkee.

Sampo on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mestaruusliigan Savo Volleyn kanssa. Lemposta Savoon siirtynyt yleispelaaja Kasper Pennanen on pelannut kymmenen 1-sarjapeliä ja tehnyt joukkueen kovimmat pisteet, ja on sijalla seitsemän sarjan pistepörssissä.

Toinen tärkeä pelaaja on Savon Ilja Ivanov, joka on pelannut sekä passarina että hakkurina Sammossa ja hänellä on ehkäpä koko sarjan paras syöttö, kova hypäri.

Joukkueiden kauden avauskohtaaminen meni Lempolle 3–0 Hakkarissa, vaikka Savon pelaajat olivat mukana. Pian sen jälkeen Sampo sai pelinsä paremmin kuosiin, aloitti voittoputkensa ja on aivan eri joukkue kuin kauden alussa. Esimerkiksi nuoret Samppa Auvinen, Niko-Matias Puhakka ja kokeneet Tuomo Ikonen ja Lasse Räisänen ovat vastuurooleissa. Sampo onkin oiva sekoitus nuoria lupauksia ja liigaa nähneitä konkareita.

Savolla on perjantaina Suomen cupin välierä ja mahdollisesti lauantaina finaali, joten tärkeä kaksikko Pennanen&Ivanov nähtäneen myös Lempoa vastaan kentällä.

SEURAA HEITÄ

Lempo: Jyri Niemi. Lempo-libero on huippuiskussa ja tärkeässä roolissa hengenluojana joukkueessa. Kuinka saa taltutettua Sammon vaarallisen syöttöpelin?

Sampo: Niko-Matias Puhakka. Nuori yleispelaaja/hakkuri oli Sammon kovin pistenikkari pohjoisen vierastuplassa. Tukee hyvin Kasper Pennasta hyökkäyspelissä ja tuo arvokasta leveyttä.