Lempo-Volley hakee lauantaina seurahistorian voittoennätystä ja vahvistusta lentopallon miesten 1-sarjan kärkipaikkaansa. Lempolla on nyt yhdeksän voittoa putkeen ja Napapiirin Pallokettuja vastaan haussa on kymmenes.

Kaudella 2019–2020 Lempo kokosi myös yhdeksän voittoa runkosarjassa peräkkäin, kunnes TuTo katkaisi voittoputken tammikuussa 2020.

Myös sillä kaudella Lempo haki NaPasta niukan 3–2-voiton ja runkosarja päättyi ykkössijaan tuolloin. Valitettavasti pudotuspelit jäivät kesken koronapandemian alkaessa.

Lempo lähtee lauantaihin melko vahvoista lähtökohdista, kun alla on kärkipelin 3–0-voitto Kyyjärvestä ja joukkueen terveystilanne on nyt viime viikonloppua parempi.

– Kyky-pelistä voidaan ottaa kyllä kaikki mukaan tähän peliin. Samanlainen ryhti kun pidetään, niin sillä pärjää tässä sarjassa pitkälle, Lempon valmennuksen Marko Laakso otti lähtökohdat viime ottelusta tulevaan viikonloppuun.

Sarjataulukollisesti Lempo lähtee lauantaihin melko selvänä suosikkina. Sarjakärki Lempolla on 33 pistettä enemmän kuin sijalla 10 olevalla NaPalla.

Kauden avauskohtaaminen Rovaniemellä oli kuitenkin todella tiukka vääntö, jonka Lempo voitti 3–2, viides erä meni Lempolle 16–14.

Lempo-passari Ville Tuki tietääkin, että se kuuluisa vetoketju pitää olla tiukasti kiinni.

– Vaikka he ovat häntäpäässä, osaavat he pelata lentopalloa. Se nähtiin viime pelissä heitä vastaan. Tehtiin silloin paljon virheitä ja siinä pitää parantaa.

– NaPalla on hyviä yksilöitä. Sepän Oskari osaa lyödä palloa. Skarppina pitää olla.

Viime peleissä NaPa ahdisti Sammon viiteen erään häviten 3–2 ja voitti Jymyn 3–1. Joukkueella on lisäksi edessä tärkeä tuplaviikonloppu, kun vastassa on sunnuntaina Pälkäne. NaPa siis varmasti panostaa Pirkanmaa-tuplaan kovasti. Viime viikonloppu joukkueella oli vapaa ja alla on kolme tappiota Jymy-voiton jälkeen.

Joukkueella on ollut välillä vieraspeleissä hieman kokoonpanovajetta ja esimerkiksi Aleksi Hänninen siirtyi jo kesken kauden Ettan liigajoukkueeseen. Mukaan on tullut myös uusia nuoria pelaajia, joita valmentaja Jukka Mäkihannu ohjaa eteenpäin kovaa vauhtia.

Ykkösnimeksi nousee ehdottomasti hakkuri Seppä, joka on joukkueelleen lähes kaikki kaikessa hyökkäyspelissä, jos liiga-avut Hänninen ja Eemi Pöllänen eivät pääse mukaan.

Lempo-Volleyn tämän viikon positiivinen uutinen on ollut yleispelaaja Niko Montosen paluu harjoituskentille 1-sarjan kanssa. Montonen loukkaantui juuri pohjoisen reissulla marraskuussa eikä ole sen jälkeen pelannut sarjapelejä. Nyt paluu alkaa olla lähellä.

Simo Puttonen jatkoi loistavaa virettään Kyky-pelissä ja oli Lempon paras pistemies Tuomas Sillanpään kanssa. Jyri Niemen poissaollessa liberona pelannut Kalle Nieminen pelasi hienosti ja osoitti taas Lempon rosterin leveyden. Vaihtopenkin laajuus on viime peleissä ollut Lempon iso vahvuus, muun muassa tuplavaihdosta viime pelissä kehiin tulleet Ville Tuki ja Jani Liski onnistuivat hienosti.

– Luotan meidän hakkuripeliin ja yleispelaajaosastolta löytyy paljon leveyttä. Pelissä taas kerran syöttö-vastaanotto-peli on isossa asemassa. Sillä ne pelit ratkotaan käytännössä jokaisella sarjatasolla, Marko Laakso arvioi.

Kyky-pelissä Lempo voitti pitkästä aikaa avauserän hävittyään sitä ennen sen kolmesti putkeen. Kotipeleissä Lempo onkin ollut tällä kaudella voittamaton, toki yksi kotisalissa pelattu vieraspeli kääntyi Lempon tappioksi.

Kun viime pelissä kotiyleisö vielä pääsi takaisin katsomoon, Lempon kotitaika sai vielä lisäripauksen voimaa.

– Onhan se aivan eri tunnelma, kun joku muukin kuin vaihtopenkki hakkaa käsiään. Toivottavasti saadaan 200 katsojaa rikki (viimeksi 177) ja hyvä tunnelma taas halliin, Ville Tuki esittää toiveen.

Uudistuneessa Lempo-kahviossa taas tarjolla uusia Lempo-leivoksia!

SEURAA HEITÄ

Lempo: Joel Itänen. Yleispelaaja on kahdessa viime voitossa ollut isossa roolissa ja herkutteli Kykyä vastaan kolmella ässällä.

NaPa: Ari-Matti Puhakka. Nuori ja taitava passari on noussut isoon rooliin tällä kaudella ja on isossa roolissa NaPan pelissä.