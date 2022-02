Miksi yksi iso laina on useaa pienempää luottoa järkevämpi ratkaisu?

Television mainoskatkoilla, netissä ja radiossa mainostetaan ahkerasti yhdistelylainoja. Yhdistelylainalla tarkoitetaan yhtä tarpeeksi suurta lainaa, millä on tarkoitus maksaa pois kaikki vanhat luotot.

Saatat miettiä, kannattaisiko sinunkin yhdistää luottokorttivelat, osamaksusopimukset ja muut pienlainat.

Tästä artikkelista löydät neljä hyvää syytä sille, miksi näin kannattaisi toimia. Peilaa niitä omaan tilanteeseesi, niin tiedät, onko yhdistäminen järkevä ratkaisu juuri sinulle.

Vinkkinä lukijalle: kun päätät ryhtyä yhdistelemiseen, yhdistä vanhat pienet lainat aina sopivan kilpailutuspalvelun avulla.

Näin saat ikään kuin ilmaisen lounaan, jota on harvoin rahoitusmaailmassa tarjolla. Kilpailutuspalvelu etsii sinulle ilmaiseksi edullisimman lainan kymmenien pankkien joukosta vain muutamissa minuuteissa.

Isossa lainassa on pienempi korko

Vaikka hakisit lainaa perusteellisen vertailun jälkeen, tosiasia on, että pienempien lainojen korot ovat suurempia lainoja korkeammat.

Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Pienissä lainoissa on tyypillisesti lyhyt laina-aika, mikä tarkoittaa sitä, ettei lainanantaja ehtisi tienata kovinkaan paljon tarjoamalla luottoja pienellä korolla.

Pienlainoja pidetään myös korkeamman luottotappioriskin lainoina, ja pankit pyrkivät kompensoimaan luottotappioriskiä nostamalla korkoprosenttia.

Isossa yhdistelylainassa voi olla esimerkiksi 10-15 vuoden laina-aika. Tuossa ajassa lainanantaja ehtii paremmin tienata koroilla ja tilinhoitopalkkioilla.

Yhdistelylainan myöntämisen riskiä pienentää myös se, jos voit osoittaa lyhentäneesi aiempia luottojasi niiden takaisinmaksuaikataulujen mukaisesti. Tällainen lisää pankin luottamusta lainanmaksukykyysi.

Vakuudettoman yhdistelylainan voi tällä hetkellä saada jo noin 4 % korolla. Jos voit antaa lainalle vakuudeksi esimerkiksi vapaa-ajan asuntosi, voit löytää vieläkin edullisemman uudelleenrahoituslainan.

Vakuudellinen laina on pankille pienen riskin laina, mutta kaikista pienimpiä luottoja ei myönnetä vakuudellisina. Pienlainat ovat siis aina vakuudettomia, ja siten niissä voi olla jopa 20 % korko.

Säästät tilinhoitopalkkioissa ja kokonaiskustannuksissa

Kuten edellä todettiin, yhdistelylainan avulla voi säästää korkokuluissa. Se, että lainojen määrä vähenee yhteen, pienentää myös kuukausittaisiin tilinhoitopalkkioihin kuluvaa rahamäärää.

Kuvitellaan, että henkilöllä on seitsemän lainaa, joista kussakin on 10 euron tilinhoitomaksu. Tämä tarkoittaa yhteensä 70 euron kuluerää, minkä suorittaminen ei lyhennä lainapääomaa eurollakaan. Jos yhdistelylainan saa 5 euron tilinhoitopalkkiolla, säästää velallinen joka kuukausi 65 euroa.

Yhdistelylainan myötä voit siis pienentää tuntuvasti sitä summaa, mikä sinulla kuukaudessa kuluu velkojen maksamiseen.

Oikein valitun järjestelylainan avulla pienennät myös velan kokonaiskustannuksia, eli sitä summaa, minkä vuosien mittaan tulet kaiken kaikkiaan luotonantajalle maksamaan.

Pienen koron laina ei nimittäin aina ole se edullisin vaihtoehto. Jos lainan maksuaika on muihin vaihtoehtoihin nähden pidempi, saatat tulla maksaneeksi lainastasi enemmän kuin silloin, jos olisit valinnut korkeampikorkoisen vaihtoehdon. Jokainen maksukuukausi lisää nimittäin korkojen ja kulujen yhteenlaskettua määrää.

Tyypillisesti vakuudettomat edulliset lainat ovat saatavilla isompia reaalihankintoja varten, kuten auton ostoon tai asunnon remonttiin. Kun sinulle seuraavan kerran tarjotaan esimerkiksi edullista remonttilainaa, tarkastele nimelliskoron lisäksi myös todellista vuosikorkoa (mikä huomioi lainan kaikki kulut) sekä lainan kokonaiskustannuksia. Näin voit paremmin arvioida sitä, onko edullisena markkinoitu laina oikeasti edullinen vai ei.

Oma talous parempaan tasapainoon

Useiden pienten luottojen yhdistäminen tasapainottaa omaa taloutta ja helpottaa sen hallintaa. Omasta velkaantumisesta on helpompi muodostaa kokonaiskuva, kun velkojia on vain yksi. Lisäksi yhden kuukausierän eräpäivä on helpompi muistaa.

Jos sinun tulee pyytää eräpäivän siirtoa, lyhennysvapaata tai maksuvapaata, onnistuu se helpommin, kun ei tarvitse ottaa yhteyttä kuin vain yhteen luotonantajaan. Myös ylimääräisten lyhennyksien tekeminen on jatkossa yksinkertaisempaa – ja syntyneiden säästöjen myötä mahdollista entistä useammin.

Vanhojen lainojen yhdistäminen on monelle sysäys kohti parempaa taloudellista tilannetta. Hyvin alkanutta talousremonttia voi vauhdittaa esimerkiksi Talousneuvolan neuvojien avulla.

Talousneuvola on uudehko matalan kynnyksen palvelu, jossa voi keskustella raha-asioista ilman ajanvarausta. Talousneuvoloita on perustettu useille paikkakunnille osana hallitusohjelman mukaista tavoitetta ehkäistä suomalaisten ylivelkaantumista.

Paremmat mahdollisuudet pankkilainaan

Yhdistelylainalla voit siis saavuttaa säästöjä ja paremman taloudellisen tasapainon. Kun sinun tulee seuraavan kerran tehdä jokin isompi hankinta, saatat voida rahoittaa sen säästöilläsi.

Eteen saattaa kuitenkin tulla myös sellaisia tilanteita, jolloin tarvitset uutta lainaa – esimerkiksi asuntolainaa. Paras asuntolaina on matalakorkoinen pankkilaina, minkä suurimpana vakuutena toimii ostettava asunto.

Pankki tutkii taloustilanteesi tarkasti, olipa kyse asuntolainasta tai jostain muusta isommasta pankkilainasta. Lukuisat pienlainat voisivat heikentää luottokelpoisuusarviotasi ja lainalle tarjottavaa korkoa enemmän kuin yksi isompi yhdistelylaina.

Vaikka esimerkiksi asuntolaina ei olisi vielä ajankohtainen, kannattaa omaa taloustilannetta alkaa korjailla jo nyt, sillä pankki voi tarkastella rahankäyttöäsi pidemmältäkin aikaväliltä. Pankki ei ole kuitenkaan se, ketä varten sinun kannattaa säästää rahaa ja maksaa vanhat velat pois. Nämä askeleet kannattaa tehdä itsensä ja oman perheensä vuoksi.

Fiksukuluttaja.fi-talousblogi sisältää runsaasti artikkeleita, joista voi löytää vinkkejä veloista eroon pääsemiseen. Riippumattomana toimijana markkinoilla sivustolta löytyy lainojen yhdistämisen vertailun lisäksi ohjeita myös muihin keinoihin helpottaa velkataakkaa. Tästä esimerkkinä velkojen vyöryttäminen ja lumipallotekniikka.