Lempo-Volleyn naisten ykkössarjan runkosarja lähestyy loppuaan. Jäljellä on kolme peliä. Tulevana viikonloppuna jatketaan kahdella kotipelillä Hakkarin liikuntahallissa, kun vastaan saapuvat Nurmon Jymy Akatemia ja Kuortane lauantaina ja sunnuntaina.

Lempo-Volley lähtee runkosarjan päätökseen sijalta kymmenen. Pudotuspelipaikka karkasi viime viikonloppuna. Lempo-Volleylla on vielä periaatteessa sauma nousta yhdeksänneksi ja välttää karsintapelit, mutta se vaatii täysiä pinnoja lopuista peleistä eikä PuMa saisi saada yhtään. Sen jälkeen laskettaisiin, kumpi on yhdeksäs.

Molemmat tulevat vastustajat ovat tuttuja joulukuiselta vieraskiertueelta. Silloin pelattiin toisin päin: Lempo-Volley aloitti reissun Kuortane-voitolla 3–1 ja sunnuntaina Jymy oli parempi 3–1. Nyt ensimmäisenä vastaan tulee Jymy.

Jymy on tällä hetkellä sarjassa viimeisenä sijalla 13. Lempo-Volley ja Jymy voivat hyvinkin kohdata pudotuskarsinnoissa, joten edessä on mielenkiintoinen otatus.

Lempo-Volleylla on alla viime viikonlopulta kaksi peliä, joista tuli tappiot RaisUlle ja Vampulalle.

Jymy puolestaan voitti viime viikolla WoVo Akatemian 3–0 kotisalissaan ja taistelee paremmista sijoituksista runkosarjassa. Jymyllä on pelejä jäljellä vielä viisi ja tämä viikko on kolmen pelin viikko. Keskiviikkona Kiisto kotona ja viikonloppuna Lempo ja LP Viesti Akatemia vieraissa.

Jymy voi saada mukaansa myös liigan farmipelaajia.

– Nurmo-peli on meille se merkityksellisempi peli näistä kahdesta tulevien mahdollisten karsintapelien kannalta, toteaa suoraan Lempon päävalmentaja Jani Huurne.

– Hävittiin silloin heille heikolla pelillä vieraskentällä. On pieni kysymysmerkki, millainen rosteri heillä on kehissä Hakkarissa.

Huurne arvoi Jymyn pelityylistä, että nurmolaisryhmä ei ole sarjan tulivoimaisin porukka, mutta valmennuksen Aapo Rantasen kädenjälki näkyy sitkeässä puolustustyöskentelyssä.

– Pitää nöyrästi lähteä tekemään töitä kentälle. Helppoja palloja ei varmasti tule ja täytyy olla valmiina puolustamaan ja kaivamaan erilaisia palloja.

Sunnuntaina vastaan vaihtuu myös nuori joukkue, Kuortaneen nuorten maajoukkue. Lempo-Volley onnistui yllättämään sen kauden avauspelissä vieraskentällä.

Kuortane lähtee peliin sijalta kuusi ja jopa kotietu pudotuspeleihin on vielä saatavilla. Kuortane on pelannut viimeksi 13. helmikuuta ja Lempo-Volley-pelikin on siirtynyt kahdesti. Nyt päästään vihdoin pelaamaan.

Kuortaneella pelaa Lempo-Volleyn B-tytöissä toissa kaudella pelannut Ella Peltomaa. Keskitorjujan sopimus Hämeenlinnan liigajoukkueeseen ensi kaudeksi julkaistiin viime viikolta. Ryhmässä pelaa myös Lempo-Volley-hakkuri Pauliina Kovasen sisko Heini.

– Sunnuntain pelistä tulee varmasti hyvin erilainen. Kuortane on tyyliltään kurinalainen, virheitä välttelevä joukkue. Heillä on ollut rosterin kanssa haasteita, joten katsotaan, millaisella ryhmällä he tulevat peliin.

Lempo-Volleyn rosteri on viime peleissä muuttunut paljon sairasteluiden ja vaivojen vuoksi. Pauliina Kovanen on kantanut hakkurivastuuta viime pelit ja parantaa otteitaan koko ajan.

Annika Saari on löytänyt alkukauden pistevirettään ja Rita Jokinen on pelannut hienosti liberona helmikuussa.

RaisU-pelissä omat B-junnut Saara Rajala ja Reeta Jokinen tekivät hienot esiintymiset edustusjoukkueessa.

– Joudutaan menemään päivä kerrallaan. Nähdään varmaan lauantaiaamuna varmasti, millä rosterilla pelataan. Sunnuntaina on mahdollisesti tulossa LP Kangasalan kehityspelaajia mukaan, mutta ei lauantaille, Huurne kertoo.

Viikonlopun peleistä lauantain Jymy-peli alkaa jo kello 12, sillä kello 16 pelataan miesten ykkössarjaa Hakkarissa. Sunnuntain peli alkaa puolestaan vasta kello 18.

SEURAA HEITÄ:

Lempo-Volley: Veera Hussa. Luottokeskarilta tietää, mitä saa. Takuuvarmaa suorittamista ja vahvaa syöttöpeliä. Verkkopeli kehittynyt koko ajan ja napsii komeita torjuntoja.

Jymy Akatemia: Silja Arohonka. Yleispelaaja on Jymyn runkopelaajia ja tärkeimpiä pisteiden tekijöitä. Kuritti Lempoa viimeksi 12 pisteellään.

Kuortane: Heini Kovanen. Kuortaneella riittää laitavoimaa ja leveyttä, Kovanen on yksi hyvä vaihtoehto avauskokokoonpanoon. Nähdäänkö sisarusten otatus?

Lempo-Volleyn naisjoukkueen viikonlopun peleistä lauantain Jymy-peli alkaa jo kello 12, sillä kello 16 pelataan miesten ykkössarjaa Hakkarissa. Sunnuntain peli alkaa puolestaan vasta kello 18. Kuva: Taisto Niukkanen