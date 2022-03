Lempo-Volleyn miesten ykkössarjan runkosarjan viimeinen kotipeli on edessä lauantaina. Otteluiden painoarvo kasvaa koko ajan, kun runkosarjan päätös lähestyy. Lempo-Volley voi viikonloppuna varmistaa puhtaan kotisaldon ja jopa runkosarjan voiton. Toisaalta tilanne voi myös tihentyä tasoihin ennen päätöskierrosta.

Vastaan astelee Nurmon Jymy Akatemia, joka on sarjassa viimeisenä sijalla 11. Lempo-Volley on sarjakärjessä 11 pelin voittoputkessa.

Lempo-Volley johtaa sarjakakkosta Kykyä kolmella pisteellä, kun molemmilla on kaksi peliä jäljellä. Jos Kyky saa pisteenkin Lempo-Volleyta vähemmän viikonloppuna, varmistuu Lempo-Volleyn runkosarjavoitto.

Lempo-Volley voi saavuttaa kymmenen voittoa kymmenestä kotipelistä – tuon saldon tiellä on enää Jymy. Lempo-Volley on toistaiseksi voittanut yhdeksän kotipeliään täysin pistein. Mahdollisuus on toistaa kauden 2019–20 saldo eli täydet 30 pistettä runkosarjan kotipeleistä.

Kotitaika ei ole aivan täydellinen. Lempo-Volleylla on yksi tappio kotikentältä, kun Murikat voitti alkukaudesta Hakkarissa pelatun vieraspelin.

– Olisihan se hienoa voittaa kaikki runkosarjan kotipelit, vaikka toki Kuortane-pelissä tuli tappio vieraspelistä kotikentällä. Mutta olisihan se saldona kova, Lempo-passari Arttu Lehtimäki kertoo.

Toinen passari Ville Tuki kiittelee Hakkarin liikuntahallin tunnelmaa ja merkitystä hyvässä kotivireessä.

– Kotiyleisön edessä on aina kiva pelata ja täällä on aina hyvä tunnelma. Lentopalloa on paljon mukavampi pelata, kun joku huutaa ja kannustaa. Muukin kuin Puttosen Simo.

Lempo-Volleyn hyvä vire sai jatkoa viime viikonlopun paikallispelissä Iskua vastaan Pyynikillä. Lempo-Volley latoi taululle luvut 3–0.

– Oli kyllä varsin hyvä peli meiltä. Eikä kaveri ollut huono, vaan me pelattiin kyllä hyvin, Lempo-Volleyn libero ja kapteeni Jyri Niemi tuumii Isku-pelistä.

Tomi Rumpunen palasi pelaavaan kuusikkoon pelaten vahvan pelin. Sarjan pistepörssin nelosen Tuomas Sillanpään hyökkäyskuorma ei noussut kovin korkeaksi, kun Arttu Lehtimäki jakoi vastuuta laajalti Lempo-Volleyn hyökkäyspuolella.

Lempovolleylaisten torjuntapeli oli vahvaa ja se varmasti myös on Nurmon Jymylle haastava ohitettava. Lempo-Volleyn syöttöpeli ja etenkin syöttövaihdot toimivat Pyynikillä.

Alkukauden kohtaaminen Jymyä vastaan pelattiin jo lokakuun alussa. Tuolloin Lempo-Volley voitti Nurmohallissa 3–1. Molempien peli on kehittynyt ja varmasti muuttunutkin paljon siitä.

Jymy voitti kauden avauspelinsä NaPaa vastaan. Toisessa pelissä vastassa oli Lempo-Volley. Sen jälkeen nurmolaisille ei olekaan voittoja tullut, neljä lisäpinnaa on tullut 2–3-tappioista. Kausi on ollut uudistuneelle ja nuorelle joukkueelle todella haastava ja pudotuspelipaikka on jo karannut.

Vierasjoukkueen valopilkut ovat olleet hakkuri Markus Tammela ja yleispelaaja Osku-Eemeli Hautala. Nuori Hautala on tehnyt läpimurron ykkössarjan laatulaitureiden joukkoon ja kantanut isoa vastuuta Jymy-paidassa. Tammela puolestaan on korvannut Lempo-Volleyhyn siirtyneen Joel Itäsen Jymyn hakkurin paikalla mallikkaasti ja on koko sarjan pistepörssin viides.

– Nurmo on nuorehko porukka, josta löytyy muutama konkari. Mutta pääasiassa nuoria pelaajia. Uskon, että lähtevät kovalla riskillä meitä vastaan. Jos onnistuvat, niin varmasti on haastava vastus, Arttu Lehtimäki arvioi.

Mielenkiintoinen pelaaja on Itänen, joka vaihtoi Jymy-paidasta Lempäälään tälle kaudelle. Isku-pelissä Itänen pelasi viimeiset puolitoista erää ja on päässyt kovaan kuntoon alkuvuoden pienten vaivojen jälkeen.

– Joelin peli näyttää siltä, että noususuhdanne on päällä ja pisteitä tulee koko ajan enemmän, arvioi Ville Tuki joukkuekaverinsa nykymenoa.

SEURAA HEITÄ:

Lempo: Joel Itänen. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Jymyssä läpimurron tehnyt yleispelaaja/hakkuri lähtee varmasti innolla kohtaamaa vanhaa seuraansa. Ollut viime peleissä kovassa vedossa hyökkäyspuolella.

Jymy: Markus Tammela. Jymyn kauden ehdoton valopilkku ja murtaunut 1-sarjan hakkurieliittiin. Saa paljon passeja ja tekee isoja pistemääriä.