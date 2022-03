Lempäälän kirjasto, Pirkan opisto ja Taito Pirkanmaan Taitokeskus Lempäälä järjestävät yhdessä neuleiden suunnittelukilpailun. Kilpailu on käynnissä 18. maaliskuuta saakka.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: alle 15-vuotiaat kilpailevat lasten- ja nuortensarjassa ja sitä vanhemmat aikuisten sarjassa. Haussa on ilmeikäs ja toteuttamiskelpoinen malli, joka on saanut inspiraation Lempäälästä.

Kilpailuun osallistutaan värillisellä A3 -piirroksella, joita saa palauttaa Lempäälän kirjastoon. Taitokeskuksen, Pirkan opiston ja Lempäälän kirjaston raati valitsee jatkoon 4—6 ehdokasta.

Kilpailutyössä saa käyttää taiteellista vapautta, sillä Pirkan opiston suunnittelijaopettaja Anne Sallinen tekee tarvittavat muutokset mallipiirrosta varten ja neuloo sukka- ja lapasparit. Kilpailutöistä kootaan digitaalinen näyttely, joka on nähtävillä kirjastossa ja verkossa 22.3.—15.4.

Kilpailun voittaja valitaan yleisöäänestyksellä kirjastossa ja verkossa 22.8.—4.9. Voittajat julistetaan ja palkitaan Lempäälä-päivänä 9.9. kurssi-, kirja- ja lankalahjakortilla.

Mallipiirroksen saa jatkossa ladata maksutta kirjaston kotisivuilta tai napata mukaansa Lempäälän taitokeskukselta, mistä voi ostaa myös sukka- tai lapaspariin sopivat langat.

Lue myös: