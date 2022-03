Pandemiaohjausryhmä: Maskisuositus jatkuu toistaiseksi Pirkanmaalla

Koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla pysynyt samalla tasolla tammikuun lopusta lähtien, Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedottaa

Taysiin tulevien koronapotilaiden määrä on pysynyt yli kuukauden ennallaan. Tehohoidon tarve on sen sijaan vähentynyt.

Päivittäin Taysiin tulee keskimäärin kahdeksan uutta koronapotilasta hoitoon. Koronan takia hoidossa olevien määrä on pysynyt noin 40 potilaan tasolla.

Lisäksi on potilaita, joilla korona on sivudiagnoosi. Pirkanmaan terveyskeskussairaaloissa on niin ikään hoidossa nelisenkymmentä koronapotilasta.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 4151 laboratoriossa varmennettua koronatartuntaa. Fimlabissa testatuista lähes kahdelle kolmesta tulee positiivinen testitulos. Testeissä käyneiden perusteella on nähtävissä laskua erityisesti lasten ja nuorten tartuntojen kehityksessä. Sen sijaan 20–29 -vuotiaiden tartunnat ovat lisääntyneet.

Pirkanmaalla yhden koronarokotteen on saanut 89,9 prosenttia, toisen rokotteen 87,4 prosenttia ja kolmannen 59,9 prosenttia yli 18-vuotiaista. Rokotteiden kysyntä on pandemiaohjausryhmän mukaan ollut viime viikkoina varsin vähäistä.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä painottaa, että maskisuositus jatkuu toistaiseksi myös Pirkanmaalla.