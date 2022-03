Lempo-Volley aloittaa seurahistorian kolmannen pudotuspelikevään lauantaina. Puolivälierissä vastassa on Karhulan Veikot ja välieräpaikka ratkeaa sunnuntaina Lempäälässä. Nyt pureudutaan otteluparin lähtökohtiin.

Lempo lähtee peliin runkosarjan ykkössijalta ja 13 pelin voittoputkessa. Viimeisin esitys oli 3–2-voitto East Volleysta vieraskentällä.

KaVe puolestaan oli runkosarjassa kahdeksas, kun kotkalaisryhmä nousi viimeisenä viikonloppuna ohi Pälkäneen. Päätösviikonloppu oli KaVella pohjoisen reissu: voitto NaPasta riitti puolivälieräpaikkaan, Kiskolle tuli tappio.

Runkosarjassa joukkueet kohtasivat kahdesti, Lempo voitti kotonaan 3–0 ja vieraissa 3–1.

Joukkueet ovat toisilleen tuttuja pudotuspeleistä aiemminkin. LeKin nimellä lempääläisryhmä nappasi välieräpaikan 2018. 2020 ehdittiin pelata vain yksi peli, jonka Lempo voitti, kunnes koronatilanne katkaisi kauden. Vuosien saatossa Lempo/LeKi on kohdannut KaVen 13 kertaa, voitot ovat lempääläisille 11–2.

Lempo-Volley saa vihdoin pudotuspelien avaukseen lisää laajuutta kokoonpanoonsa. Kahdessa viimeisessä pelissä mukana oli yhdeksän ja kahdeksan pelaajaa, mutta alkuviikon harjoituksissa koko kokoonpano on ollut mukana, pois lukien varuspalvelustaan suorittava Veeti Ahlfors.

Lempon laaja rosteri mahdollistaa avauskokoonpanon variaatiot ja vaihdosta löytyy paljon vaihtoehtoja. Passari Arttu Lehtimäki nousee isoon rooliin, kuten myös hakkuri Tuomas Sillanpää ja yleispelaaja Simo Puttonen. Yleispelaaja Arttu Moisio pelasi vahvan runkosarjan lopun ja osoitti olevansa hyvä vaihtoehto.

Lempolla ei ole loukkaantumisia tällä hetkellä. Niinpä päävalmentaja Tuomas Alatalo joutuu miettimään, kuka jää pois kokoonpanosta, sillä kaikki eivät vaihtopenkille mukaan mahdu.

Lempolta löytyy paljon pudotuspelikokemusta. Runko on sama kuin viime kauden välieräryhmässä ja voitettuja SM-mitalejakin löytyy useampi pelaajistosta ja valmennuksesta.

KaVe palaa pudotuspeleihin jäätyään viime kaudella niukasti ulos kahdeksan joukosta. Karhulalta puuttuu vielä tämän 1-sarjajakson ajalta se välieräpaikka, jota joukkue varmasti hamuaa.

KaVe on sekoitus kokeneita avainpelaajia, nuoria nousevia lupauksia ja Vantaa Ducksin farmipelaajia. Tosin Ducksin pelaajien mukanaolo ei ole varmaa, sillä Ducksilla on samaan aikaan pudotuspeliottelu Savoa vastaan, eivätkä säännöt mahdollista pelaamista molempien sarjojen pudotuspelejä. Voi olla, että KaVe joutuu tulemaan toimeen ilman liiga-apuja.

Hakkuri Santeri Sirén nousi runkosarjan lopulla avainrooliin ja hän tehtaili kovat pistemäärät loppukaudesta. Hänet Lempon pitää saada kuriin. Yleispelaajapari Henri Piipari–Mikael Korhola ovat kokeneita 1-sarjapelaajia ja onnistuessaan takaavat KaVelle tehokkaan laitavoiman.

OSA-ALUEET

Hyökkäyspeli: Lempolta löytyy laajuutta etenkin laidalta ja myös keskeltä. Tarvittaessa penkiltä löytyy lisää voimaa, hakkureita on kaksi kappaletta. KaVella on terävä mutta kapeampi kärki, yleispelaajaosasto on lyhyempi ja käyttää hyväkseen torjunnan käsiä.

Syöttö-vastaanotto: Lempolla tämä osa-alue yksi isoimpia vahvuuksia runkosarjassa. Vastaanotossa kokeneita pelaajia ja syötössä etenkin Lehtimäki ja Härkönen vaarallisia leijasyöttäjiä. KaVella myös nostopeli iso vahvuus, nuori libero Eetu Laitinen kesti hienosti viime kohtaamisessa. KaVella pari kovaa hypärisyöttäjää.

Puolustuspeli: Lempolla Jyri Niemen organisoimana parhaimmillaan vakuuttavaa, mutta koko joukkueen puolustuspelin tasossa on eroja pelien välissä. KaVe on sitkeä kaivamaan eikä helppoja palloja jää. Molempien puolustustaktiikka hyvin samantyylinen.

Torjuntapeli: Lempo on tehnyt muutamissa pelissä kovaa jälkeä torjuntapelissä, mutta KaVe on tunnetusti vahva torjuntajoukkue Anton Lepistön ollessa kentällä. Matti Palonen on ulottuva torjuja passariksi. Lempolla on hieman pidempi joukkue ja kokeneempi keskitorjujaduo, mikä tuo etua tällä osa-alueella.

Passipeli: Lempon Arttu Lehtimäki pelaa hienoa kautta ja on todella monipuolinen pelaaja. Kokemusta viime kausilta liigassa, mutta pudotuspelikokemusta vastuullisena passarina ei juurikaan taustalla. KaVen Matti Palonen puolestaan kaiken kokenut eikä ikä ole hidastanut juurikaan menoa. Palonen pelaa paljon keskeltä ja tykkää ratkaista myös itse. Molemmilla nuoret kakkospassarit.

Vaihtopenkki: Lempolta löytyy laajuutta KaVea enemmän, ellei KaVe saa Ducksin farmipelaajia pudotuspeleihin. Lempo on pystynyt myös jakamaan vastuuta joten pelituntuma usealla melko hyvä. KaVen penkki on pääasiassa nuoria pelaajia eikä laajuutta ole yhtä paljon, mutta ennakkoluulottomuutta varmasti sitäkin enemmän.

Valmennus: Lempolla Tuomas Alatalo voitti viime kaudella SM-hopeaa Kuusamon riveissä naisten liigassa. KaVe puolestaan vaihtoi valmentajaa kesken kauden, kun alkukauden veturi Arto Oinas siirtyi kesken kauden naisten liigaan Pihtiputaalle ja hänen paikalleen tuli Juha Laurila.

KIINNITÄ KATSEESI

Lempon hyökkäystehot: Mistä Lempo-passari Arttu Lehtimäki lähtee aukomaan KaVe-torjuntaa? Laatua pitäisi löytyä niin laidasta kuin keskeltäkin. Ja jos ei alussa peli toimi, muuttaako Lehtimäki passin suuntaa?

KaVen kotietu: Kotkan halli ei ole helpoin vieraspelipaikka. Matka on pitkä. Sali on hyvän kokoinen ja viime pelissä roikkunut väliverhokin saatu korjattua. KaVen vahvin iskun paikka on heti alussa kotiedun ja -yleisön turvin.

Hakkuripeli: Molemmat tarvitsevat laadukasta hakkuripeliä pärjätäkseen, KaVe ehkä vielä hieman enemmän. Lempolla Tuomas Sillanpää tai Joel Itänen olivat tehokkaita runkosarjassa ja etenkin Sillanpää onnistui juuri KaVea vastaan. KaVen Santeri Sirén pelasi loistava runkosarjan lopun ja kuuluu myös sarjan parhaisiin hakkureihin.

Taistelupallot: Niitä pudotuspelien kulminaatiopinnoja. Kumpi voittaa enemmän ns. hävittyjä pinnoja. Ja muuttaako niistä saatu energiabuusti pelin kulun. Käsien kautta hyökkääminen ja puolustuspeli nousevat isoon arvoon, kun tehdään ns. rumia pisteitä.