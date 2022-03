Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut Suomessa kansan kukkarot avautumaan. Menossa on useita keräyksiä sodan jalkoihin joutuneiden siviilien auttamiseksi.

Apua antamassa on myös useita paikallisia toimijoita Lempäälästä ja Vesilahdesta. On todella hienoa, että ihmisillä on halua auttaa hädässä olevia toisen maan kansalaisia.

Venäjä käy Ukrainassa täysin armotonta sotaa, jonka kohteena ovat niin Ukrainan armeija kuin siviilit.

Nykyaikainen sodankäynti on julmaa ja suorastaan raukkamaista. Sotilaat ampuvat tykein siviilikohteisiin kymmenien kilometrien, ohjuksin satojen kilometrien päästä.

Tällä hetkellä Venäjä tuhoaa Mariupolin kaupunkia samaan malliin kuin Tšetšenian Groznyita 27 vuotta sitten. Tavoitteena on lanata kaupunki maan tasalle niin kuin Groznyissa lopulta kävi.

Menetykset olivat valtavia. Sodan aikana kuoli kaikkiaan yli 100 000 ihmistä. Venäjä menetti 30 000 sotilasta.

Venäjä syyllistyi sodassa ihmisoikeuksien ja kansainsainvälisten sopimusten rikkomiseen muun muassa kiduttamalla ja tappamalla kiinniottamiaan ihmisiä.

Ihmisoikeuksien rikkomisesta raportoitiin jälleen jo ennen Venäjän hyökkäystä maan kontrolloimilla alueilla Itä-Ukrainassa.

Putinin aloittama sota on muuttanut maailmanjärjestystä kerralla ja pudottanut suomut monen maailmankansalainen silmiltä.

Suomessa puhutaan nyt maan huoltovarmuudesta, Natoon liittymisestä ja sotilaallisesta yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa, oman ruoka- ja energiatuotannon nopeasta ylöajosta. Näin se maailma muuttuu.