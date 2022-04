Näitä pelejä on odotettu, kaivattu ja toivottu. Lempo-Volley pelaa miesten 1-sarjan finaaleissa ensimmäisen kerran seurahistoriassa ja Lempäälä palaa finaaleihin sitten kevään 2016 ja Lempäälän Kisan finaalipaikan.

Vastassa on viime vuosien menestyjä Kyyjärven Kyky, jonka kanssa Lempo ja LeKi ovat pelanneet kiivaita pudotuspelisarjoja vuosien varrella. Voittaja on ollut kolmena edelliskertana Kyky, viimeksi viime kauden välierissä. Nyt panokset ovat suuremmat kuin koskaan kaksikon välillä. Mestaruuden lisäksi jaossa on liigapaikka – tarkemmin oikeus sen anomiseen.

Kyky on Lempoa kokeneempi finaalijoukkue: joukkue voitti 1-sarjan 2015 ja on ollut kakkonen 2021 ja 2019.

Lempo-Volley lähtee ottelusarjaan 17 pelin voittoputkessa. Runkosarjan ykkönen voitti puolivälierissä Karhulan Veikot ja välierissä Rantaperkiön Iskun häviten yhden erän.

Kyky lähtee finaaleihin runkosarjan kakkosena. Puolivälierissä kaatui East Volley helposti, mutta välierissä teki tiukkaa Murikoiden kanssa. Kyky voitti avauspelin, mutta Murikat yllätti vieraskentällä ja Kyky meni lopulta kultaisen erän kautta jatkoon. Kolmesta viime kotipelistään Kyky on hävinnyt kaksi.

– Finaalissa nähdään tämän kauden parhaat joukkueet, siinä mielessä pudotuspeleissä ei ole nähty yllätyksiä. Pidän meitä ja KyKyä tasaväkisinä joukkueina, katsotaan kumpi pystyy käsittelemään tämän hienon mahdollisuuden henkisellä puolella paremmin, Lempo-Volleyn päävalmentaja Tuomas Alatalo kertoo.

– Molemmilla on aika kuumiakin pelaajia, katsotaan miten hermokontrolli kestää. Jos korttimäärä pysyisi yhdessä per päivä, se olisi hyvä.

Runkosarjassa Lempo-Volley voitti molemmat kohtaamiset, mutta pudotuspelit, etenkin finaalit, ovat oma maailmansa. Etenkin jälkimmäisessä Lempäälän-pelissä molemmilta puuttui avainpelaajia, joten voimasuhteet menevät uusiksi, kun kumpikin saa täyden rosterinsa matkaan.

Lempo-Volley on saamassa mukaansa välieristä puuttuneet Simo Puttosen ja Arttu Moision, ja välieräsarjan alla vaivannut koronatilanne on ainakin hieman helpottunut. Tuomas Sillanpää nousi Lempon ykkösnimeksi Joel Itäsen kanssa pisterintamalla.

Kykyllä isossa roolissa on yhä kokenut latvialaistähti Aivars Petrusevics, joka kantaa vastuun etenkin tiukoissa hetkissä. Kykyn nimilista on täynnä tähtilaatua. Viime hetken hankinta oli liigalibero Miro Rasinperä.

– Rasinperä, Väliaho, Petrusevics… Laadukkaita yksilöitä löytyy runsaasti Kyyjärven ryhmästä, Alatalo toteaa.

Alatalo uskoo, että ottelusarjan keskeinen asia on jälleen syöttö-vastaanottopeli.

– Kyllähän se on taas se asia, jolla tämä kääntyy suuntaan tai toiseen. Meidän pitää saada syöttö pysymään vahvana, uskon että vastaanottopuolella pärjätään.

Finaalisarja alkaa aina haastavassa Kyyjärven liikuntahallissa, jossa on varmasti tupa ääriään myöden täynnä. Sunnuntaina ratkotaan mitalit Hakkarissa.

– Mukava päästä Hannun luolaan käymään. Todella hienoa, että saadaan päättää kausi sunnuntaina kotisalissa. Tiedän, että siitä tulee hieno urheilutapahtuma!

OSA-ALUEET

Hyökkäyspeli: Kun puhutaan sarjan kahdesta parhaasta joukkueesta, ei ole yllätys, että hyökkäyspeli kuuluu isoimpiin vahvuuksiin. Molemmilla tehokkaat hakkurit, Kykyn Olli Saarenma parantanut huimasti kevätkaudella. Laidasta löytyy molemmilta Tomi Rumpusen ja Aivars Petrusevicsin kautta kokeneet ja kovakätiset yleispelaajat. Myös vaihdosta löytyy voimaa tarvittaessa. Keskipeli vahvaa kummallakin, Kyky-passari Ralfs Ozolins tykkää käyttää enemmän, etenkin Mikko Väliaho tehokas.

Syöttö-vastaanotto: Kuten jo ennen Isku-sarjaa arvioitiin, Lempon pelin kulmakiviä on vastaanottopeli ja se toimi hyvin. Jyri Niemi ja Rumpunen ovat siinä vahvoja. Kykyn vastaanottoa on nostanut libero Miro Rasinperän hankinta kesken kauden ja nostopeli Kykyllä myös todella hyvää, vaikka Murikat olikin välierissä tehokas syöttöruudussa. Kykyltä löytyy hurjasti syöttövoimaa, etenkin Väliaho ja Ozolins leijalla ja Petrusevics hypärillä. Väliahon leijaan on moni erä ratkennut. Lempolla löytyy syöttövaihdosta hyppysyöttöä ja avauksesta terävää leijasyöttäjää, mutta ei Murikoiden tapaista hypäripommitusta. Lempolla Arttu Lehtimäen syöttö ollut kauden kovin ase.

Puolustuspeli: Molemmilla liigatason libero tuovat puolustustehoja ja näyttävyyttä. Kummankaan suurin vahvuus ei ole esimerkiksi peippien hakeminen, mutta joukkueet antavatkin enimmäkseen pallolle kättä. Jatkopalloissa Kykyn vasenkätinen passari Ozolins tykkää ratkoa paljon itse lyömällä. Puolustuspelin jälkeen jatkopallopeli korostuu finaaleissa.

Torjuntapeli: Hyvin tasainen osa-alue, kuten muutkin. Lempon keskitorjujaosastolla (Sten Kruuda ja Tatu Härkönen) enemmän kokemusta, jos Kykyn toinen keskipelaaja on Aaro Keisanen Mikko Väliahon parina. Molemmilla kokenut ja kohtuu pitkä laitatorjuntaosasto. Kykyllä etenkin Ozolins ja Väliaho torjunnan erikoismiehiä, Lempolla Kruuda.

Passipeli: Hyvin erityyliset passarit: Lempon Arttu Lehtimäki ja Kykyn Ralfs Ozolins rakentavat peliä omilla tavoillaan. Lempon Lehtimäki luottaa paljon muiden ratkaisuihin, kun Ozolins on usein joukkueensa parhaita pistemiehiä ja hänen vasurin toisen kosketuksen lyönti on jatkuva uhka. Lehtimäki on rauhallinen ja Ozolins hyvin temperamenttinen, johtavat siis peliä myös hyvin eri lailla. Kakkospassarit myös erilaiset: Lempolla nuori Ville Tuki, Kykyllä kokenut Henrik Huumarkangas.

Vaihtopenkki: Molemmilta löytyy leveyttä ja laajuutta, mutta avauskokoonopanot melko selvät. Molemmilla toisen yleispelaajan paikka ollut kierrossa, Lempolla vaihtoehtoina ensisijaisesti Puttonen ja Itänen, Kykyllä Pöllänen, Aninko ja Heinänen. Keskelle löytyy molemmilta useampi vaihtoehto, laitaan myös ja hakkuriksi tarvittaessa.

Valmennus: Lempolla kokenut liigakoutsi Tuomas Alatalo, Kykyllä entinen liigatähti Eduard Venski. Alatalolla pitkä valmennusura ja sen tuomaa kokemusta, Venski puolestaan pitkä pelaajaura ja sen jälkeen töitä ainakin Valko-Venäjän lentopalloliitossa sen presidenttinä, joten hieman erilaista pohjaa huippulentopalloon. Molemmat ovat melko rauhallisia penkin päässä ja tekevät harkittuja liikkeitä ja käyttävät tarvittaessa vaihtoja paljonkin.