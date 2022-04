Sääksjärven koululaajennuksen hintalappu 14 miljoonaa euroa

Lempäälän yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Sääksjärven koulukeskuksen kehityshankkeen käynnistämistä siten, että laajennusosainvestoinnin kustannusarvio on 14 070 000 euroa ja irtokalusteiden ja muun irtaimiston 500 000 euroa ja investoinnin lisämäärärahatarve on 4, 77 miljoonaa euroa.

Lisäksi nykyisen Sääksjärven yläkoulun peruskorjaamiseen varaudutaan käyttämään vuosina 2023−24 yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Sääksjärven uusi koulukeskus koostuu uudesta laajennuksesta ja nykyisin käytössä olevasta 1990-luvun osasta. Uuden koulukeskuksen laajennukseen tulevat alakoulun oppilaiden opetus sekä uusi liikuntatila. Vanhaan osaan jäävät yläkoulun opetuksen ja liikunnan tilat, oppilashuollon tilat, keittiö sekä alakoulun kuudennen vuosiluokan tilat. Koulut yhdistetään niin, että liikkuminen koulujen välillä ei vaadi poistumista rakennuksista

Rakennettavan laajennuksen tilat mitoitetaan 4-sarjaisena alakoulun oppilaille. Alakouluun kuuluvat tilat suunnitellaan esiopetuksen oppilaille, alakoulun vuosiluokkien 1−5 oppilaille sekä kunnallisen erityisopetuksen ryhmälle.

Henkilökuntaa toimipisteeseen tulee noin 45. Koulun yhteyteen rakennetaan uusia liikuntatiloja noin 360 neliötä. Keittiötiloja rakennetaan laajennuksen yhteydessä uuteen ruokasaliin, muutoin keittiö neliöidensä puolesta on riittävä. Laajennuksen pinta-ala alustavassa tilaohjelmassa on 4 377 neliötä.

Urakoitsijavalinnan jälkeen käynnistyy hankkeen kehitysvaihe ja rakennusluvan haku. Rakentamisen on määrä käynnistyä keväällä 2022. Tavoitteena laajennuksen valmistumiselle on kesä 2024 siten, että se voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudeksi 2024. Koulukeskuksen piha-alueet tehdään loppuun kesällä 2025.

Siirtokelpoiset rakennukset ovat käytössä laajennuksen valmistumiseen saakka. Koulukeskuksen toiminnot saadaan saman katon alle ja koulun kahdesta väliaikaisista siirtokelpoisesta rakennuksesta voidaan luopua

Sääksjärven koulukeskuksen kehittämishankkeelle on varattu Lempäälän kunnan vuosien 2022−24 talousarviosuunnitelmassa investointimäärärahaa

Hankkeelle varattu investointimääräraha on 9,8 miljoonaa euroa. Irtokalusteiden ja käyttäjien muun irtaimiston kustannusarvio on 500 000 euroa. Koulu hyödyntää olemassa olevaa kalustoa ja irtaimistoa mahdollisuuksien mukaan.

Sääksjärven koulukeskus on koostunut aiemmin kolmesta eri rakennuskokonaisuudesta. Keittolarakennus on poistettu käytöstä vuonna 2015 ja vanha asuntola vuonna 2019 sisäilmaongelmien vuoksi. Molemmat on purettu vuonna 2020.

Nykyinen koulukeskus koostuu 1950- ja 1990-luvuilla rakennetuista osioista. Vanhempi rakennusosuus on poistettu käytöstä 2019 sisäilmaongelmien vuoksi ja odottaa purkuluvan lainvoimaa. Rakennus puretaan kesän 2022 aikana, mikäli päätös saa lainvoiman. Menetettyjen tilojen käyttötarvetta on paikattu väliaikaisilla siirtokelpoisilla rakennuksilla ja käytössä olevan koulurakennuksen poikkeusjärjestelyin.

Sääksjärven koulun oppilaaksiottoalueen lapsimäärä on voimakkaassa kasvussa. Sääksjärven asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin 1800 asukkaalla vuosina 2021−33, mikäli suunnitellut kaava-alueet toteutuvat.

Koulukeskuksen oppilasmäärä lukuvuonna 2021−22 on 660 oppilasta. Ennuste kymmenen vuoden kuluttua on 800−1 000 oppilasta.

Koulukeskuksen mitoituksessa huomioidaan Sääksjärven alueen kymmenen vuoden kasvuennuste. Koulukeskus suunnitellaan nelisarjaisena (994 oppilasta), mikä mahdollistaa kasvunvaran. Kolmisarjaisena (noin 740 oppilasta) koulu olisi täynnä jo valmistuessaan.

Koulukeskus suunnitellaan ilman lähikirjastoa ja viisivuotiaiden edellyttämiä lisätiloja. Viisivuotiaille huomioidaan suunnitteluvaiheessa laajennusvaraus. Lähikirjastolle etsitään sijainti Sääksjärven keskustan kehityksen yhteydessä. Koulukeskuksen suunnittelussa huomioidaan, että Sääksjärven nuorisotoiminnan tilat voidaan siirtää koulukeskuksen yhteyteen ja huomioidaan myös muu tilojen iltakäyttö.

Yläkoulun tilat peruskorjataan tarpeellisin osin. Peruskorjattavat tilat rajautuvat nykyisen rakennuksen aineopetuksen siipeen. Peruskorjauksessa pyritään rakentamaan tilat vastaamaan soluajattelumallia. Tarvittavat muutokset on tavoitteena toteuttaa vuosina 2023 ja 2024 koulun kesälomien aikana.