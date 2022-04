Toimintakeskuksen sisäilmaongelmia selvitetään – Tiloissa käyvillä on pitkittyneitä oireita: 23-vuotias Marianne kärsii nenäverenvuodoista ja lämmönnoususta

Lempäälässä asuva Mirkka Paasi on huolestunut Lempäälän Toimintakeskuksen sisäilmaongelmista – eikä syyttä. Hänen Marianne-tyttärensä on käynyt päivätoiminnassa säännöllisesti nelisen vuotta ja toimitilan sisäilmaongelmista on keskusteltu lähestulkoon koko tämän ajan.

Tilan ja siihen liittyvien ongelmien laaja kartoitus tehtiin jo ennen koronasulkuja, mutta korjaustoimiin on Paasin mielestä tartuttu kovin hitaasti.

– Työtoiminnan käytössä olevan tilan lattia on käsitykseni mukaan uusittu ja rakennuksen ulkokatto vaihdettiin muutamia vuosia sitten. Mutta esimerkiksi talon ilmanvaihtoon on liittynyt jatkuvia ongelmia, hän kertoo.

Koko sen ajan, kun Marianne-tytär on käynyt päivätoiminnassa, hänellä on ollut silmien kuivumista, ihon kutinaa, kurkkukipua ja nenäverenvuotoa.

– Lisäksi Mariannella on ollut selittämättömiä lämmönnousuja, kuumeilua ilman muita oireita. Huonosti nukuttuja öitä on usein, eikä levottomuuteen ole löydetty ainakaan neurologisia syitä.

Mitään näistä oireista Mariannella ei ollut ennen kuin hän toisen asteen koulutuksen jälkeen siirtyi Toimintakeskukseen.

– Varma en tietenkään voi olla siitä, mistä oireet johtuvat, mutta käsitykseni mukaan myös moni muukin on saanut Toimintakeskuksessa oireita. Muutama ohjaaja on joutunut lopettamaan työnsä voimakkaiden ja nopeasti pahenevien oireiden takia.

Marianne vammautui pikkutyttönä aivokasvainleikkauksen seurauksen. Paasi onkin huolissaan myös siitä, että kaikki Toimintakeskuksen asiakkaat eivät välttämättä kykene kertomaan oireistaan ja altistuminen jatkuu.

Joidenkin kohdalla näin on ollut kenties jo useamman vuoden ajan. Huolta herättää se, mitä pitkäaikainen altistuminen mahdollisille epäpuhtauksille voi aiheuttaa Toimintakeskuksen työntekijöille ja asiakkaille.

Ongelmaa on tuotu päättäjien tietoon toistuvasti. Työntekijöiden sairauspoissaolojen takia työ- ja päivätoiminnan ohjaajista on ajoittain pulaa.

Vuonna 2019 tehdyssä Toimintakeskuksen kuntotutkimuksessa tutkittiin rakennuksen alapohja, sisä ja ulkoseinät sekä yläpohja.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaustuloksessa oli poikkeava pitoisuus 2-etyyli-1- heksanolia, joka viittaa vaurioon esimerkiksi muovimatossa, liimassa tai tasoitteessa.

Myös alapohjan liikuntasaumat havaittiin epätiiviiksi koko pituudeltaan ja ilmavuotoja oli muun muassa ikkunoiden ja ulkoseinien liitoksissa.

Häkellyttävänä löytönä oli se, että rakennuksen yläpohjaan oli jätetty vanha mikrobiovaurioitunut aluskate. Lisäksi ilmanvaihtokoneessa havaittiin likaa ja avoin mineraalivillakuitulähde sähköjohdon läpiviennin liitoksessa.

Toimenpidesuosituksissa suositeltiin puutteiden ja vikojen korjaamista ja esimerkiksi muovimattojen uusimista myymälä- ja varastotiloissa rakennuksen länsipäässä.

Lisäksi kehoitettiin parantamaan rakennuksen yläpohjan tuulettavuutta ja purkamaan vaurioitunut aluskate. Myös mineraalivillakuitulähteiden poistamista tai peittämistä suositeltiin.

Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkönä työskentelevä Ulla Palo-oja on tietoinen Toimintakeskuksessa ilmenneistä ongelmista, asia on kunnan sisäilmaryhmässä käsittelyssä.

– Olemme tehneet Toimintakeskukseen kaikki ne korjaustoimenpiteet, joilla on merkitystä sisäilmaan ja joita kuntokartoituksessa vuonna 2019 ehdotettiin, Palo-oja sanoo.

– Valitettavasti oireilut ovat kuitenkin jatkuneet. Eli muutaman vuoden aikana tehnyt korjaustoimenpiteet eivät ole auttaneet oireiluihin.

Kunnan sisäilmaryhmässä onkin nyt viety asiaa eteenpäin ja tilanteesta on päätetty tehdä jatkoselvityksiä. Tiloja tutkitaan lisää muun muassa kuitunäytteiden avulla. Palo-oja toivookin, että lisätutkimuksissa viimein ilmenisi oireilujen syy.

Se, kannattaako erilaisia tiloja kulloinkin korjata, on Palo-ojan mukaan aina oma kysymyksensä.

– Toimintakeskuksen kaltaisia tiloja ei ole helppo korvata. Korjauspäätökset tehdään aina tapauskohtaisesti.

Teksti: Annika Pusa