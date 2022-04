Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan viime metsästyskauden ennätyssuuri noin 74 000 yksilön valkohäntäpeurasaalis pysäytti pitkään jatkuneen kannan kasvun. Koska saalismäärää on pystytty nostamaan viime vuosina huomattavasti, lähes kaikilla hirvitalousalueilla kanta pieneni edelliseen vuoteen verrattuna.

Suomen riistakeskus – Pohjois-Hämeen mukaan aktiivista metsästystä tarvitaan myös tulevalla metsästyskaudella asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tiheän peurakannan alueella

Suomen riistakeskus – Pohjois-Hämeen mukaan kyse on usean vuoden vaativasta urakasta, jota on tarpeen jatkaa. Riistahallinto on tehnyt valkohäntäpeuran metsästykseen monia uudistuksia peurasaaliin rakenteen muuttamiseksi: pidentänyt metsästysaikaa, laajentanut koiran käyttöä sekä lisännyt neuvontaa.

Kannan pienenemisen myötä peuravahingot liikenteessä ja viljelmillä ovat vähentyneet.

Tavoitteet edellyttävät Suomen riistakeskus – Pohjois-Hämeen mukaan valkohäntäpeurakannan pienentämistä koko lounaisen Suomen alueella. Se edellyttää viime kauden tasolle yltävää saalismäärää tulevalla metsästyskaudella.

Pohjois-Hämeen riistakeskusalueella tihein peurakanta on Tampereen lounaispuolelle sijoittuvilla alueilla. Kyseisellä hirvitalousalueella kantaa on tavoitteena pienentää nykyisestä 27−33 yksilöön tuhatta hehtaaria kohti.

Muilla Pohjois-Hämeeseen kuuluvilla hirvitalousalueilla valkohäntäpeurakanta on selvästi pienempi ja tällä pääosin tavoitetasolla.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia suositellaan tiheällä peura-alueella haettavaksi runsaasti, jotta niitä on riittävästi käytössä metsästyskaudella. Lupahakemukset jätettävä Suomen riistakeskukselle 2. toukokuuta mennessä.